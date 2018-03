Музика на българска композиторка в Холивуд

Пенка Кунева е автор в

мултимедийната експозиция

на НАСА “Герои и легенди”

За първи път у нас ще звучат творби на българската композиторка Пенка Кунева, която от години живее и работи в Холивуд. Нейни мелодии са част от концерта с музика от популярни видеоигри, който ще бъде на 14 март в зала “България”. Откъсите ще бъдат изпълнени от оркестъра на Класик ФМ радио и са включени в осмия сезон на цикъла “Музиката на Америка”.

Ще бъдат представени фрагменти от игрите World of Warcraft, StarCraft II, Overwatch, Uncharted 2, Diablo III, Gears of War 2, Mario, Lord of the Rings Online, Prince of Persia и др. Сред авторите, освен Пенка Кунева, са още Нийл Акрий, Гред Едмънсън, Джак Уол, Стив Джаблонски, Ченс Томас, Джесика Къри, както и българските им колеги Борислав Славов, Елица Александрова и Георги Стрезов. Някои от тях композират директно на компютър и

никога до момента

не са чували

творенията си на живо. Специално за концерта те са подготвили нови аранжименти. От произведенията на самата Пенка Кунева в програмата са включени фрагменти от играта “Принцът на Персия” и от албума ѝ “Жената астронавт”.

Българската композиторка е завършила музикалното училище “Любомир Пипков” и музикалната академия в София през 1990 г. След това защитава докторат по композиция в университета “Дюк” и започва да развива кариерата си като композитор в Холивуд. Тя е автор на партитурите за игрите “Принцът на Персия” и “Трансформърс” заедно със Стив Джаблонски,

пише и за играта

“Мумията VR”

Автор е на музиката във филмите “Ага” на режисьора Милко Лазаров, Encounter и Devil's Whisper.

Пенка Кунева създава музика също и за мултимедийната експозиция на НАСА “Герои и легенди”, посветена на американската астронавтика, която се помещава постоянно в Кенеди център.