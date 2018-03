Шаги се включва в турнето на Стинг, ще пеят заедно в Пловдив

Ямайският певец Шаги се присъединява към турнето на Стинг през 2018 г, което започва от Пловдив. Двамата ще излязат на сцената на Античния театър на 19 и 20 юни, а след това се отправят към гръцката столица, където ще пеят два дни по-късно. Те ще изпеят песни от предстоящия им съвместен албум “44/876”.

Шаги и Стинг ще изпълнят и най-известните си хитове, сред които са Every Breath You Take, Englishman in New York, It Wasn’t Me и Mr Boombastic.