“Формата на водата” триумфира на оскарите, Гари Олдман с първа статуетка (Обзор)

За първи път два филма на спортна тематика получиха най-високите киноотличия

“Имам една молба - когато си чуете името тази вечер, не ставайте веднага”, каза в началото на 90-ото издание на наградите “Оскар” водещият на церемонията Джими Кимъл. Шеговитата реплика бе по повод миналогодишния гаф, в който той обяви “Ла ла ленд” за носител на “Оскар” в категория “Най-добър филм”, а победителят бе “Лунна светлина”. Кимъл обеща и награда - чисто нов джет за носителя на “Оскар” с най-кратка реч.

“Най-кратката церемония е била 15 мин заедно с речите и пак им се е струвала дълга на хората”, каза Кимъл. Ето защо държа в ръцете си хронометър, с който отчиташе времето на щастливите призьори. Така в края на вечерта

с комплект от

статуетка и джет си

тръгна дизайнерът

Марк Бриджис

Той си заслужи оскара с работата по костюмите във филма “Призрачна нишка”, а с речта си от само 36 сек взе и специалната награда.

Големият победител на церемонията в неделя вечерта бе Гийермо дел Торо. Той грабна два от най-престижните призове - за най-добър режисьор на годината и за филм - “Формата на водата”. Лентата бе с най-много номинации - 13, и спечели и най-много награди - 4. Вълшебната история за няма чистачка в тайна лаборатория и любовта ѝ с чудовище грабна призовете също за сценография и за музика.

С три оскара

само в рамките

на 55 мин се сдоби

“Дюнкерк”

Екипът наистина нямаше време да се върне по местата си между първите два приза, които им бяха връчени през 4 минути. Точно в 3,57 ч българско време бе обявена първата категория, в която лентата печели - “Звуков монтаж”. В 4,01 ч бе обявен победителят в категорията за звуков монтаж - отново този филм. След по-малко от час екипът отново бе на сцената, за да вземе наградата си за най-добър монтаж.

Франсис

Макдорманд

спечели втори

“Оскар” в

кариерата си,

този път за ролята на отчаяна майка, която търси възмездие за смъртта на дъщеря си в “Три билборда извън града”. След като благодари на семейството си и екипа на филма, тя помоли всички жени с номинации тази година да се изправят в залата.

“Огледайте се, дами и господа, защото всички те имат истории за разказване. Всички те имат проекти, които имат нужда от финансиране. Имам само две последни думи за вас тази вечер – райдър за приемственост (клауза в договора на актьор или режисьор, която задължава екипа на продукцията да даде равен шанс за работа на мъже, жени, хора от различни етнически групи и други - б.а.)”, каза Макдорманд.

Съдбоносна се оказа ролята му на Чърчил в продукцията “Най-мрачният час”. Лентата спечели “Оскар” и за най-добри грим и прическа. В тази категория изненада нямаше. И очевидно всичките 200 часа грим за Гари Олдман не са останали неоценени от филмовата академия.

В категорията за най-добра песен призьор стана филмът “Тайната на Коко” с песента Remember Me. За най-добра филмова музика бе обявена тази към филма “Формата на водата”, написана от Александър Деспла.

В категорията за операторско майсторство с приз си тръгна Роджър Дикенс за работата по филма “Блейд рънър 2049”. Продукцията получи отличие и в категорията за визуални изкуства. Там награден бе Джон Нелсън, чието дело са те в лентата.

Един от големите претенденти за победата тази година бе лентата “Бягай”. Тя обаче остана само с отличие в категория “Оригинален сценарий”, написан от Джордан Пийл. Той е

първият чернокож

сценарист, който

печели в тази

категория

и едва четвъртият номиниран. Той не скри изненадата си от това, че е награден, и благодари на майка си, която го е научила да обича, дори когато се сблъсква с омраза.

Статуетка за сценарий грабна и Джеймс Айвъри, но в категорията “Най-добър адаптиран сценарий” за работата си по “Назови ме с твоето име”.

“Дете на тишината” взе “Оскар” за късометражен филм, а в категорията за “Късометражен документален филм” наградата отиде при Heaven Is a Traffic Jam on the 405.

“Тайната на Коко” е най-добрият пълнометражен филм с “Оскар” тази година.

Любопитното тази година е, че

две от

категориите бяха

спечелени от

филми на

спортна тематика

Най-добър късометражен филм тази година е “Скъпи, баскетбол”. Призът в тази категория бе взет от баскетболиста Коби Брайънт. Документалният филм “Икар” за държавното спонсориране на допинг в руския спорт стана най-добър документален филм на годината.

Алисън Джени получи статуетката в категорията за актриса в поддържаща роля във филма “Аз, Тоня”. Самюел Рокуел взе статуетка “Оскар” за поддържаща мъжка роля в “Три билборда извън града”.

Призът за чуждоезичен филм отиде при чилийската лента “Фантастична жена”.

Една от звездите на вечерта бе Мерил Стрийп, която е и рекордьор по номинации в историята на наградите “Оскар” - 21.