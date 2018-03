Музикантът Куинси Джоунс става на 85 години днес

Американският джаз композитор и музикален продуцент Куинси Джоунс днес навършва 85 години, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

Куинси Дилайт Джоунс младши е роден на 14 март 1933 г. в Чикаго, американския щат Илинойс. Бабата му по бащина линия била бивша робиня. Баща му бил дърводелец, а майка му работела в банка, но няколко години след раждането на Куинси и по-малкия му брат била приета в специализирана клиника с диагноза шизофрения. Родителите му се развели и бащата се оженил повторно.

Интересът към музиката на Куинси Джоунс се появил още в ранните му години. В началното училище той започнал да свири на тромпет в училищния оркестър. През 1943 г. семейството му се преместило в Бремъртън, щата Вашингтон, а после - в Сиатъл, където Куинси Джоунс се запознал с друга бъдеща звезда на джаза - Рей Чарлз. С него станали близки приятели.

През 1951 г. започнал да следва в университета в Сиатъл, а след семестър се прехвърлил в бостънската Музикална къща "Шилингър" (в настоящето Музикален колеж "Бъркли", щата Масачузетс). Той изоставил следването, тъй като получил покана за гастроли с оркестъра на Лайънъл Хемптън.

През 50-те години на миналия век Куинси Джоунс бил член на различни джазови формации. Като тромпетист той ходел на участия в Европа с оркестъра на Лайънъл Хемптън през 1953 г., а като тромпетист и музикален ръководител - с оркестъра на Дизи Гилеспи.

През 1957 г. той издал първите си студийни албуми - "This Is How I Feel About Jazz" и "Go West, Man!".

Музикантът създал собствения си биг бенд "Джоунс бойз" през 1960 г. Въпреки успехите, които групата пожънала сред слушателите и критиците, съставът се разпаднал поради финансови затруднения. Куинси Джоунс се върнал в Ню Йорк, където на следващата година станал музикален ръководител на компанията "Мъркюри рекърдс". През 1964 г. станал нейн вицепрезидент.

През кариерата си Джоунс създал музиката на няколко десетки филми, сред които "Хладнокръвно" от 1967 г.

Заедно с работата в киното, той си сътрудничил и с много известни музиканти. Създал аранжименти за Пеги Лий, Франк Синатра, Сара Вон, Ела Фицджералд и други.

През 1978 г. се запознал с Майкъл Джексън и продуцирал най-известния му албум "Off the Wall" oт 1979 г. С него Кралят на поп музиката придобил световна слава.

Куинси Джоунс основал собствен звукозаписен лейбъл "Куест рекърдс" през 1980 г.

Сред албумите му са "Big Band Bossa Nova" от 1962 г., "Body Heat" от 1974 г., "Sounds. . . and Stuff Like That!!" от 1978 г., "The Dude" от 1981 г., "Back on the Block" от 1989 г. и "Q Soul Bossa Nostra" oт 2010 г.

Той е носител на 28 награди "Грами", награда "Джийн Хершолт" за хуманитарни заслуги, връчвана от американската Академия за кинематографично изкуство и наука.

През 2013 г. Куинси Джоунс беше въведен в Залата на славата на рокендрола.

Женил се е три пъти и има седем деца.