Елтън Джон ще издаде сборен албум с участието на много звезди

Най-големите хитове на Елтън Джон бяха записани от звезди от ранга на Ед Шийран, "Колдплей" и Лейди Гага за новия албум "Revamp", съобщи Контактмюзик.

Албумът ще излезе в продажба на 6 април.

Елтън Джон каза, че е "изпълнен със смирение", след като някои от най-големите звезди на поп музиката са отделили от времето си, за да пресъздадат някои от песните му. Той се надява това да помогне хитовете му да достигнат и до следващото поколение, предлага БТА.

"Винаги е огромен комплимент, когато изпълнител хареса дотолкова песента ти, че да отдели време и усилия да я преработи" - заяви Елтън Джон.

Лейди Гага записа за албума песента "Your Song", която е изпълнявана също от Ели Голдинг и Род Стюарт. Ед Шийран записа "Candle in the Wind", Майли Сайръс - "Don't Let the Sun Go Down on Me", а "Колдплей" - "We All Fall In Love Sometimes".

В албума участват също Пинк, Сам Смит, Алесия Кара, Флорънс енд дъ Машин, Мери Джей Блайдж, Деми Ловато и др.

Елтън Джон започва през септември в САЩ прощалното си турне, в което са планирани над 300 концерта за три години.