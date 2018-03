Съд отрече Робин Тик и Фарел да са плагиатствали в Blurred Lines (Видео)

Апелативният съд в Калифорния отхвърли представения от Фарел Уилямс и Робин Тик иск за нов съдебен процес, след като двамата бяха признати за виновни, че са плагиатствали от песен на Марвин Гей в своя хит Blurred Lines, предаде Франс прес.

Съдът потвърди главните аргументи, въз основа на които през 2015 г. Уилямс и Тик бяха осъдени да платят 7,4 милиона долара обезщетение на наследниците на Марвин Гей.

"Blurred Lines" на Робин Тик и Фарел Уилямс бе най-продаваната песен в света през 2013 г.

Те бяха осъдени, защото нарушили авторските права на Марвин Гей, който почина през 1984 г., като плагиатствали от песента му от 1977 г. "Got to Give It Up", предава БТА.