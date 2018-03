Потвърдено: Ей Си/Ди Си издават нов албум с Аксел Роуз

Австралийските рок легенди от групата Ей Си/Ди Си ще издадат нов албум с настоящия фронтмен Аксел Роуз, потвърди и Енгри Андерсън от бандата "Роуз тату", цитиран от "Контактмюзик", пише БТА.

Китаристът Ангъс Йънг, който е единственият останал жив член на оригиналния състав, казал на Енгри, че планира да направи албум с бившия вокалист на "Гънс ен роузис". Аксел Роуз замести фронтмена на Ей Си/Ди Си Брайън Джонсън през 2016 г.

"Той ми каза "Приятел, пиша нов албум". Попитах го кой ще бъде в групата и той каза "Аксел". Брайън не е там, Фил не е там, Клиф не е там, за нещастие и Малкълм го няма вече. Да, тъжно е, че оригиналният състав го няма, но хората, които ги подкрепяха през цялата им кариера, искат да чуят песните", каза Енгри.

Миналия месец биографът на групата Мъри Енгълхарт написа на страницата си във Фейсбук, че партньорството между Аксел Роуз и Ангъс Йънг ще продължи - под формата на концертна дейност и дори на нов албум.

"Спекулирайте колкото желаете, но съм казвал и пак ще повторя - групата Ей Си/Ди Си ще продължи да концертира с Аксел като вокал и ще издаде нов албум с него. Големият риск, който Ангъс пое с този ход, се оказа печеливш, и подготви сцената за бъдещето", пише Енгълхарт.

Аксел Роуз понастоящем е ангажиран със световното турне "Not In This Lifetime" на "Гънс ен роузис", което трябва да приключи през юли в Швеция.

Китаристът Ричард Фортъс преди също каза, че американската група планира да издаде нов албум.