Диджей, работил с Бионсе и Мадона, вещае "мрачно бъдеще" на поп музиката

Диджеят и продуцент от САЩ Дипло, който е работил със звезди като Бионсе, Мадона, Бритни Спиърс, Джъстин Бийбър и Снуп Дог, вещае "мрачно бъдеще" на поп музиката, съобщи Контактмюзик.

"От време на време има пробиви - латино музиката изживява възход. Но мисля, че няма да стигне по-далеч от това", каза той.

Но звездата вижда и положителна страна на упадъка на поп музиката, твърдейки, че колегите му могат да правят повече грешки с песните си към настоящето, тъй като никой няма да ги помни, предаде БТА.

"През 2018 г. може да правиш възможно повече грешни стъпки. Никой не помни лошата музика, която създаваш. Джъстин Бийбър е добър пример - хората си спомнят само че той издаде чудесния си албум "Purpose", обясни 39-годишната звезда.

Продуцентът няма да тъгува за края на поп музиката, когато той настъпи.

"Никога не съм искал да се водя по тенденциите. Искам да ги създавам или да ги обръщам", каза той.

Миналата година Дипло пусна парчето "Bankroll" с участието на Йънг Тъг, Рич дъ Кид, Рич Чига и Джъстин Бийбър. Няколко дни след това той изтри трака от "Саундклауд", след като претърпя провал сред феновете.

Диджеят твърдеше, че е премахнал Бийбър от песента по молба на колегите си диджей Калед и Давид Гета, защото канадската звезда има специални договори с тях.

През 2015 г. Дипло и Скрилекс си сътрудничиха с Джъстин Бийбър за хита "Where Are U Now".