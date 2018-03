“Не се сърди, човече” е TRENDY и да играеш с фигури 3D e по-яко

Супермодни са отново настолните игри - не само “Не се сърди, човече” или шах. Ако фигурите са 3D, е още по-яко. Светът на тези игри превзема и нашия пазар. Германия е лидер в стария-нов бизнес, другият е Америка. Има обаче голяма разлика между европейския и американския тип игри – първият е по-абстрактен, стратегически, докато тези от САЩ са разказвателни и забавни.

От съседите гръцкият пазар е добре развит. България има потенциала да се превърне в балканска столица на настолните игри заради внушителното геймърско общество със 7-8 клуба в София и още няколко в страната. Правят се фестивали и турнири във Велико Търново, Пловдив, Варна.

Български идеи се състезаваха в конкурс за най-добър прототип на настолна игра, част от фестивала “София борд геймс уикенд”. Победиха детската игра “Аз съм животинче, което”, която предизвиква децата да имитират животни със звуци и жестове, както и The King of All Bards.

Има идея за игра, която те учи как да управляваш времето си, както и български вариант на дженга - строене на кула от летвички, които след това се изваждат една по една, но без зданието да падне.

