Виж културните събития в НДК през април

1 АПРИЛ /НЕДЕЛЯ/

Най-голямото стендъп комеди шоу, правено в България, ще зарадва феновете на най-забавното изкуство на 1 април (неделя) от 20:00 ч. в зала 1 на НДК. Най-добрите стендъп комедианти на Комеди клуб София излизат на сцената на зала 1 НДК точно година след като поставиха рекорд за най-голямо стендъп комеди шоу, правено в страната, за да подобрят отново собствения си рекорд и да покажат най-доброто от Комеди клуб София и стендъп комедията у нас. Публиката в зала 1 ще чуе и оцени и някои от най-добрите шеги, родили се през годината. Шоуто не е подходящо за зрители под 16 години.

До 29 април в НДК ще може да бъде разгледана изложбата „Българско християнско изкуство“. Представените творби са на художници от различни поколения, сред които: проф. д-р Мъгърдич Касапян; доц. Крикор Касапян; Тодор Игнатов; Хари Атанасов; Пенка Атанасова; Благой Господинов; Зорница Касапян; Антония Фингарова; Недялко Петков. Изложбата може да бъде разгледана всеки ден между 11:00 и 19:00 часа, с изключение на дните, в които в НДК се провеждат събития от клас „А“ и „С“, част от програмата на Българското председателство на съвета на ЕС.

Представянето на романа „1 APRIL 2034“ на Радан Кънев ви очаква на 1 април (неделя) от 11:00 ч. в Литературен клуб „Перото“. Авторът определя книгата си като „дистопично-криминален, абсурдно-нефутуристичен и със сигурност (надявам се, чаровно) недодялан роман”.

2 АПРИЛ /ПОНЕДЕЛНИК/

Световноизвестното българско сопрано Александрина Пендачанска ще празнува 30 години на сцената с концерт-спектакъл „Това съм аз“ на 2 април (понеделник) от 19:00 часа в зала 1 на НДК. Събитието, което е изцяло продуцирано от НДК, ще се превърне в музикален празник за всички почитатели на оперното изкуство. На сцената на НДК Пендачанска ще си партнира с оркестъра на Пловдивската държавна опера под диригентството на Мартин Пантелеев, а в спектакъла ще видим и кадри от емблематични роли в репертоара й.

На 2 април (понеделник) от 12:00 ч. в Литературен клуб „Перото” ще се проведе дискусия, организирана от Сдружение „Аутизъм днес“. Поводът е Световният ден за информираност за аутизма, който отбелязваме всяка година на 2 април. Мисията на организацията е обучението на специалисти и създаване на професионално общество в България за работа с деца с аутизъм, което използва научно доказани методи и се придържа към световните и европейските професионални и етични стандарти за практика. По традиция същата вечер фасадата на НДК ще бъде осветена в синьо като част от световната кампания Autisum Speaks - Light It Up Blue (Освети в синьо), при която знакови световни сгради грейват в този цвят.

3 АПРИЛ /ВТОРНИК/

Пресконференция за филмовия фестивал Master of Art ще се проведе на 3 април (вторник) от 12:00 часа в кино „Люмиер Лидл“. На пресконференцията ще бъде представена програмата на фестивала, ще бъдат обявени имената на международното жури, новите категории в конкурсната програма, някои от филмовите акценти и др.

Представяне на книгата „Четецът на мисли“ на Лиор Сушард ви очаква на 3 април (вторник) от 19:00 ч. в Литературен клуб „Перото“. Книгата на Лиор ще ви разкрие как да формулирате мислите и думите си по уникален начин, как да останете фокусирани и концентрирани и как да впрягате силата на ума си, за да постигате изключителни резултати.

4 АПРИЛ /СРЯДА/

ЦИКАДИТЕ от Мирослав Христов

ПроТекст 9 и ДНК

4 април | сряда | 19:30 ч.

5 април | четвъртък | 19:30 ч.

Режисьор: Александра Петрова

Представянето на пърформанс-четенето на новата пиеса „Цикадите“ е в рамките на инициативата „ПроТекст“ на организацията за съвременно алтернативно изкуство и култура „36 маймуни“. Три текста срещат трима режисьори по време на деветото издание на ProText 3x3. За първи път пред публиката се представят три съвременни пиеси. Две от тях са част от избраните от отворената покана за участие в селекцията на EURODRAM 2018 г. за съвременни български театрални текстове и една - от селекцията на EURODRAM 2017 г. за преводни пиеси.

Формàта „пърформанс-четене” се развива на базата на класическото сценично четене, опитвайки се да го актуализира и приближи до прото-представление. Получава се самородна синтетична изпълнителска форма, на границата между четенето, site specific пърформанса и представлението. Форматът „пърформанс-четене”, развит и представян от екипа на ПроТекст, насърчава развитието на „живото” алтернативно съвременно изкуство. В този креативен проект се разчупват обичайните очаквания за театър.

--

ProText се реализира с финансовата подкрепа на Министерство на културата и е финансиран от Програма „ Култура“ на Столична община, сред партньорите на инициативата е и ДНК – пространство за съвременен танц и пърформанс.

Билети: 12|8 лв.

5 АПРИЛ /ЧЕТВЪРТЪК/

Прочутата рок опера „Исус Христос – суперзвезда“ (Jesus Christ superstar) на композитора Андрю Лойд Уебър очаква зрителите на 5, 6 и 7 април в зала 1 от 20:00 часа. Над 50 звездни артисти ще участват в спектакъла, а специални сценични ефекти помагат на публиката да се пренесе 2 000 години назад във времето и да преживее последните земни дни на Спасителя. Уникалната музика, завладяла сърцата на няколко поколения, ще бъде чута през най-модерна звукова система. Рок операта идва у нас и с над 100 костюма и безброй декори, които ще пристигнат с няколко тира три дни преди представленето.

ЦИКАДИТЕ от Мирослав Христов

ПроТекст 9 и ДНК

5 април | четвъртък | 19:30 ч.

Режисьор: Александра Петрова

6 АПРИЛ /ПЕТЪК/

„Исус Христос – суперзвезда“ – зала 1, 20:00 часа.

7 АПРИЛ /СЪБОТА/

„Исус Христос – суперзвезда“ – зала 1, 20:00 часа.

10 АПРИЛ /ВТОРНИК/

НДК стартира кампания „re НДК – Рециклирай! Културно е.” Тя е част от инициативата на МОСВ срещите и събитията в рамките на Председателството да се провеждат под мотото „Без пластмасови продукти“. Стартът на кампанията е на 10 април от 15:00 ч. в НДК, където ще бъдат открити три внушителни арт инсталации, изработени от пластмасови отпадъци, получени на територията на Двореца и разположени в различни пространства на сградата. В събитието се очаква да вземат участие министърът на културата – Боил Банов, министърът на околната среда и водите – Нено Димов, председателят на Съвета на директорите на НДК – Борислав Велков, както и изпълнителният директор на НДК – Ангел Митев. Поради мерките за сигурност в същия ден присъствието на откриването на арт инсталацията се осъществява само чрез предварително направена акредитация.

11 АПРИЛ /СРЯДА/

Концертът „Tango“ на едни от най-ярките изпълнители на класическата музика у нас – световноизвестните български музиканти Людмил Ангелов и Веско Ешкенази, ви очаква на 11 април (сряда) от 19:00 часа в кино „Люмиер Лидл“ /зала 11/. Събитието e под патронажа на Посолството на Аржентина, а зрителите ще бъдат отведени във вълшебния свят на аржентинската музика.

Татяна Лолова, Цветана Манева, Петя Силянова и Пламена Гетова отново си дават среща в представлението „Корабът Нощ“, което ви очаква на 11 април (сряда) от 19:00 часа в Театър Азарян. Актьорската им среща е през текстовете на Маргьорит Дюрас – една от най-значимите фигури на френската литература. Театралната пиеса разказва дългогодишните телефонни разговори между двама души, които се влюбват един в друг, но никога не се срещат.

ДОБРЕ ДОШЛИ В БЪЛГАРИЯ

36 маймуни

11 април | сряда | 19:30 ч.

автори: Здрава Каменова и Гергана Димитрова

съавтори: Елена Шопова, Петър Мелтев, с подкрепата на Василена Василева

асистент на резиденцията: Екатерина Чокова

Екип за пърформанс-четенето:

с участието на: Здрава Каменова, Ева Данаилова, Ива Тодорова, Александър Митрев, Петко Каменов, Тони Карабашев, Владимир Димитров

сценограф: Елена Шопова

видеоартист: Петко Танчев

музикант: Павел Терзийски

режисьор: Гергана Димитрова

асистент: Екатерина Чокова

Връзки с медиите: Културна фондация А25

На фона на продължаващата бежанска криза в Европа новият проект на „36 маймуни“ изследва границата между патриотизма и национализма, предела на здравословната толерантност и съчувствие, лицето и гърба на българската идентичност днес.

Екипът забърква всичко това в апетитен, дъхав тюрлю гювеч, подправяйки го с родна чубрица и поднасяйки го с щедри щипки родолюбие и лека предупредителна усмивка.

--

Проектът е финансиран от Столична програма "Култура" на Столична община за 2016 г. и се реализира в партньорство със сдружение ПОРТА БГ, галерия "Етюд" и ДНК - пространство за съвременен танц и пърформанс, НДК.

Билети: 12|8 лв.

12 АПРИЛ /ЧЕТВЪРТЪК/

Великолепният спектакъл „LORD OF THE DANCE” отново ще очарова и вдигне на крака публиката в зала 1 на НДК. Шоуто е на 12 април с начален час 20:00 ч. и ще ни накара още веднъж да усетим завладяващата магия на ирландските танци. Българските любители на невероятната танцова сага между Доброто и Злото очакват с вълнение и новата си среща с бляскавия спектакъл на феноменалната трупа.

Официалното откриване на София хартиен арт фест 2018 е на 12 април (четвъртък) от 18:00 часа в Национален дворец на културата – полуетаж запад и мраморно фоайе. Фестът се открива с изложбите „Минало. Настояще. Бъдеще” и „Аматерас” – юбилейно издание и ще продължи до 19 май.

ТОТАЛНА ЩЕТА

Метеор и ДНК

12 април | четвъртък | 19:30 ч.

автор и режисьор: Ани Васева

драматург: Боян Манчев

художник: Георги Шаров

музика: Константин Марков

участват: Галя Костадинова и Леонид Йовчев

фотография: Георги Димитров

връзки с обществеността: Михаела Люцканова

изпълнителен продуцент ДНК: Петко Стоянов

ТОТАЛНА ЩЕТА е комедия за щетата, която си нанасяме, живеейки. За любовта, красотата, изкуството. За безпричинните афекти.

Спектакъл от, за и с хора, животни и цветя.

Животът е преразход на енергия, енергия, която не се преобразува никога - косматите тела на нашите афекти, нашите космати любимци, нашите космати двойници. Към този преразход, до тотално изнемогване, е устремена и „Тотална щета“.

„Няма пречки пред любовта (освен физически).“

ТОТАЛНА ЩЕТА е физически спектакъл на една от най-оригиналните в момента групи от съмишленици в независимата българска сцена между театъра и пърформанса. През годините театралният автор и режисьор Ани Васева изгражда тясно сътрудничество с философа Боян Манчев и актьорите Леонид Йовчев и Галя Костадинова. Тя развива своя система на работа, която включва личния опит на участниците и импровизация, достигайки до силно експресивен физически и театрален език. Представленията им предизвикват силен интерес, като сред тях са "Малдорор“ по Лотреамон (моноспектакъл на Леонид Йовчев), „Пиеса за теб“ по текст на Ани Васева, „Пиеса за умиране“ по текст на Боян Манчев и Ани Васева и др.

--

Проектът е финансиран от Програма „Култура” на Столична община за 2016 г.

Билети: 12|8 лв.

Поредната изява от цикъла „Поетични вечери - спомен за българските писатели“, ще е със специалното участие на поетесата Даниела Найберг, която ще представи новата си стихосбирка – „Мирис на вода“. Събитието ще се състои на 12 април (четвъртък) от 19:00 часа в Литературен клуб „Перото”. Слово и музика ще се срещнат по време на поетичната премиера, тъй като в представянето ще участва и композиторът и джаз музикант проф. Симеон Венков, който ще свири на пиано.

13 АПРИЛ /ПЕТЪК/

Театрално-музикалният проект „СътвоРиМи“ ви очаква на 13 април (петък) от 19:00 часа в зала 42 в НДК. В предстоящото издание специални гости ще бъдат поетесите проф. Амелия Личева и Мария Куманова, а основният задвижващ механизъм отново ще бъде публиката.

14 АПРИЛ /СЪБОТА/

Легендарната оперна прима Катя Ричарели и тенорът Франческо Зингарело ще представят блестящия спектакъл „С музика в сърцето" на 14 април (събота) от 20:00 ч. в зала 1 на НДК. Славата на прочутите гласове на миланската „Ла Скала“ отдавна е напуснала пределите на Апенините и се носи по цял свят. Романтичната одухотвореност и вълшебно въздействие на звездите от „Ла Скала” ще покорят душите на българската публика.

Ежемесечната дискусия, организирана от Национален център за книгата – НДК, ще се проведе в събота (14 април) от 16:00 часа в Литературен клуб „Перото“. Темата ѝ е: „Малките” европейски литератури на българския пазар. Среща с издатели” .

Книгата на Надежда Йорданова – „Как да избираме козметика“ ще бъде представена на 14 април (събота) от 19:00 часа в зала 42.

15 АПРИЛ /НЕДЕЛЯ/

В неделя (15 април) от 10:00 до 13:00 часа в Литературен клуб „Перото“ ще се проведе събитие на Български център за нестопанско право. Събитието е затворено за посетители.

16 АПРИЛ /ПОНЕДЕЛНИК/

Актьорите Александър Кадиев и Моню Монев отново играят „Ако нямах лоши сънища" в Театър "Азарян – на 16 април (понеделник) от 19:00 часа. В ролите освен популярните лица от телевизионния екран се превъплъщават и въздействащите актьори Асен Данков, Васил Витанов, Васил Ряхов, Георги Кацарски и Никола Додов. Новият авторски спектакъл „Ако нямах лоши сънища" на Лилия Абаджиева, която е добре позната на публиката както със своя нестандартен подход към класическото наследство на театъра, така и с неподражаемия си режисьорски стил, е изграден по текстове на няколко от шекспировите трагедии.

20 АПРИЛ /ПЕТЪК/

В ПОЧИТ КЪМ… | Франция - САЩ

ANTISTATIC @ДНК

20 април | петък | 19:30 ч.

Трибют на Вацлав Нижински, Валеска Герт, Жозефин Бейкър и Хари Шепард

Сола на Марк Томкинс

Сценография и костюми: Жан-Луи Баде

Осветление: Давид Фарин

Времетраене: 75 мин. (с антракт)

Кабарето и мюзикхолът, с тяхната преувеличена театралност и еротичност, винаги са били източник на вдъхновение за легендарния френско-американски хореограф и изпълнител Марк Томкинс. Във „В почит към…“ (1998) той се поставя в позицията на четири икони на модерния танц, които са били от изключително значение за него, и пресъздава тяхното присъствие и стил. Това са Вацлав Нижински, емблемата на парижкия Балет „Рус“ от началото на 20. век; Валеска Герт, германска актриса и танцьорка, знаково име за експресионистичния танц, прочута с нейните ексцентрични изпълнения; Жозефин Бейкър с прякора Черната перла – една от големите диви на парижките мюзикхолове през 20-те, както и Хари Шепард, американски танцьор и личен приятел на Томкинс. Той създава тези сола независимо едно от друго в периода между 1989 – 1998 година, когато ги обединява в цялостно представление. Със своето „обяснения в любов към театъра и танца” (Le Monde) той завладява големи европейски сцени.

--

Гостуването на представлението се осъществява с подкрепата на DANCE ON, PASS ON, DREAM ON, съфинансиран от програма „Творческа Европа” на Европейския съюз.

Билети: 12|8 лв.

21 АПРИЛ /СЪБОТА/

Концертът на легендарната Силви Вартан в зала 1 на НДК е на 21 април (събота) от 20:00 часа. Иконата на френската музика с български корени ще изпълни най-популярните и обичани песни от всички свои албуми, а специално визуално шоу ще допълни вълнуващата музика на Вартан. Концертът на Силви Вартан в НДК е част от последното в бляскавата й кариера турне - „Forever Sylvie“.

Поредната изява от цикъла „Поетични вечери - спомен за българските писатели“, ще е посветена на големия български поет, сценарист, драматург и преводач Валери Петров. Събитието е на 21 април (събота) от 19:00 часа в Литературен клуб „Перото”.

ХАБИТАТ | Израел

ANTISTATIC @ДНК

21 април | събота | 19:30 ч.

Хореография: Ури Шафир

Танцьор: Зуки Рингарт

Музика: Й. С.Бах, „Голдберг-вариации“

Звуков дизайн: Томер Дамски

Костюми: Тами Лебовиц

Премиера на фестивала „Dance Arena” 2017

Създадено в Център за хореография „Келим“

Времетраене: 60 мин.

Можем ли да погледнем на НИЩОТО като форма или материя? Може ли да го уловим? Как миналото пресреща настоящето и как това „да бъдеш тяло“ тук и сега подчинява всичко на своята воля, на своя бунт, на своята простота, на стремежа си да вижда и да бъде видяно, или просто – да бъде? За подзаглавие на своята хореография Ури Шафир взима цитат от прочутия американски концептуален артист от 60-те Робърт Бари. В своите работи Шафир се интересува от онази неуловима зона, която може да се нарече „истински живото“ в представлението – онова, което се поражда единствено в уникалния миг на неговото изиграване. Какво всъщност се случва между хореографираното и импровизираното движение? Между това да изпълняваш и да бъдеш?

--

Продуцирано с подкрепата на Израелския лотариен съвет за култура и изкуство.

Продукцията гостува с подкрепата на Посолството на Израел.

Билети: 12|8 лв.

23 АПРИЛ /ПОНЕДЕЛНИК/

Представлението „В очакване на Годо” ще се играе отново на 23 април (понеделник) от 19:00 часа на сцената на Театър Азарян. Режисьорската версия на спектакъла е дело на Деян Донков, познат на българската публика с над 40 роли в театъра и с успешни изяви и в киното. Представлението е вдъхновено от огромното влияние, което работата и приятелството с проф. Крикор Азарян са оказали върху театралното присъствие на Деян Донков.

През месец март т.г. актьорът Деян Донков стана първият носител на наградата, учредена от Фондация „Проф. Крикор Азарян”, която ще се присъжда всяка година за ярко постижение в театралното изкуство.

В спектакъла участват: Деян Донков, Иван Бърнев, Цветан Алексиев, Калоян Трифонов, Мартин Цолов.

Сценограф и костюмограф - Чавдар Гюзелев.

Саунд дизайн: Калин Николов

24 АПРИЛ /ВТОРНИК/

Симфоничен джаз и фолклорни пиеси от световната и родна сцена включва новият музикален проект на композитора и пианист Ангел Заберски. В концерта си „SYMPHONY – JAZZ“ на 24 април от 20:00 часа в зала 1 на НДК Заберски ще събере едни от най-популярните имена от българската джаз сцена: Михаил Йосифов, Велислав Стоянов, Мартин Ташев, Стоян Янкулов-Стунджи, Тодор Бакърджиев, Борис Таслев, Михаил Михайлов и Димитър Узунов, 38-членен щрайх оркестър с диригент Григор Паликаров, както и интересни гост-солисти. Специално участие в концерта „SYMPHONY – JAZZ“ ще вземе българският музикант и световен шампион по бийтбокс Александър Деянов – SkilleR.

ПОРИВИ | Франция

ANTISTATIC @ДНК

24 април | вторник | 19:30 ч.

Концепция, хореография и изпълнение: Бенжамeн Бертран

Творчески асистент и изпълнение: Леонор Цурфлю

Звук: Флорaн Колоти

Сценография: Бенжамeн Бертран, Патрик Лафон, Абигейл Фaулър

Костюми: Седрик Дебьоф

Драматургичен консултант: Флориан Гeте

Времетраене: 60 мин.

Продукция на: CBB

Представител продукция: TAP-Théâtre Auditorium de Poitiers

Копродукция на: TAP-Théâtre Auditorium de Poitiers, La Briqueterie-CDCN du Val-de-Marne, SACD-Fondation Beaumarchais au titre de l’aide à l’écriture et à la production, OARA (Office Artistique de la région Nouvelle-Aquitaine)

CBB bénéficie du soutien de la DRAC Nouvelle-Aquitaine au titre de l’aide au projet, de la Ville de Poitiers, de l’ADAMI

Бурята и поривите на вятъра всъщност са породени от движенията във въздуха – тази безтегловна маса, която протича свободно между вътрешни и външни пространства. „Пориви“ пренася на сцената флуидната динамика на вятъра в непрекъснато вълнообразно движение… Един мъж, една жена, вентилатор и осезаем полъх на въздуха, който ги свързва. Нищо повече не е необходимо в „Пориви“ на младия френски хореограф Бенжамен Бертран, чието име все повече ще се чува на международната сцена. Във финия и интензивен дует с Леонор Цурфлю между техните две тела – едновременно подобни, но и противоположни, андрогинни, но и сексуални – всичко е въпрос на усещане за течението на въздуха, за потока на движението, за контакта между въздуха и кожата. Двамата се потапят в естетски органичен танц, който прилича на своеобразен ритуал. Те са подпомогнати от електронните вибрации, създавани на живо от Флориан Гете. Сцената се превръща в споделена чувствена територия, въвличайки възприятията на зрителите в необичайно „хореографско дишане“.

--

Представянето на „Пориви“ от Бенжамен Бертран се осъществява с подкрепата на Френския институт.

Билети: 12|8 лв.

На 24 април от 17:30 ч. в Литературен клуб „Перото“ за шести път ще бъдат връчени ежегодните награди на името на известната телевизионна режисьорка и водеща, медийна анализаторка, публицистка и преводачка Васа Ганчева. Отличията на фондация „Васа Ганчева“ се присъждат за творчески принос и постижения в областта на телевизионната журналистика, публицистиката на културна тематика и художествения превод от скандинавски езици на студенти (бакалаври, магистри, докторанти).

25 АПРИЛ /СРЯДА/

Христо Мутафчиев и Станимир Гъмов гледаме в „За теб“ на 25 април (сряда) от 19.00 ч. в Театър Азарян. Пиесата, написана специално за двамата актьори от Яна Борисова. Режисьорът на постановката Петър Кауков успява да преведе актьорите през нелекия текст и да ги мотивира да бъдат напълно откровени. Те, от своя страна, показват класа и смелост, жонглирайки с човешките страхове, слабости и болки и от тях произвеждат материя, която истински вълнува. Някъде там, между реалността и фантазията, е скрита и любовта на двамата братя към едно и също момиче. Емил и Виктор преминават през емоционални тресавища и океани, за да намерят обратно пътя към другия. И към себе си. Сценограф на спектакъла е Никола Тороманов.

„Какво е да живееш в интересни времена” е темата на дискусията, която ще се проведе на 25 април (сряда) от 18:00 часа в Литературен клуб „Перото“. Организатори на дискусията са издателство „Гея – Либрис” и Унгарският културен институт в София. В хода на разговора ще бъде обсъждана темата, отразена в книгите на четирима съвременни писатели от държавите от т.нар. Вишеградска група. Ще гостуват младият унгарски журналист и писател Шандор Жигмонд Пап, а също и представители на културните институти на Полша и Чехия, както и представители на Посолството на Словакия в София. На събитието в „Перото” са поканени и преводачите на книгите Йорданка Трифонова, Лилия Рачева, Асен Милчев, Юлия Крумова и Даниела Тошмакова.

26 АПРИЛ /ЧЕТВЪРТЪК/

ЖЕНИТЕ-ЧУДО | Австралия/ Германия

ANTISTATIC @ДНК

26 април | четвъртък | 19:30 ч.

Концепция, режисура и хореография: Мелани Лейн

Изпълнение: Рози Харте, Натали Шмид

Светлинен дизайн: Фабиан Блайш

Звуков дизайн: Clark

Дизайн продукция: Роберт Бартхолот

Драматург: Франсез д’Ат

Асистент-хореограф: Флориан Бюкинг

Мениджмънт M.i.C.A. – Movement in Contemporary Art, Берлин

Времетраене: 60 мин.

Те са професионални жени-бодибилдъри. Натали Шмид е трикратна шампионка, а Рози Харте е участвала в над 18 бодибилдинг събития, като успоредно се занимава с театър, съвременен танц и музика като вокал на електро-суинг група. Хореографът Мелани Лейн ги кани в естетическия контекст на сценично представление. То дава нова перспектива към този изключително изискващия спорт, който уголемява тялото и изцяло го изменя. Докато правят всичко възможно да постигнат оптимална форма, двете жени направляват своята физика и някъде там се създава потенциал за нов език на тялото. „Жените-чудо“ обединява силата и уязвимостта, репрезентацията и трансформацията, атлетизма и женствеността и провокира диалог с възприятията ни за тези категории.

--

Продукция на Melanie Lane in co-Production with LOFFT – DAS THEATER and HAU Hebbel am Ufer. Funded by NATIONALE PERFORMANCE NETZ (NPN) Co-Production funding dance and by the city of Leipzig, cultural department.

Гостуването на продукцията се осъществява с подкрепата на Гьоте-институт България.

Билети: 12|8 лв.

27 април /петък/

НЕОН

Гараж колектив

27 април | петък | 20:00 ч.

Автори: Жана Пенчева, Александар Георгиев и Ирена Цветанова

Изпълнение: Жана Пенчева, Александар Георгиев и Дарио Барето Дамас

Музика: Емилиян Гацов – Елби

Художник: Ралица Тонева

Продължителност: 60 мин.

„НЕОН“ е спектакъл, който се интересува от тялото, което предизвиква, провокира, флиртува и празнува себе си като форма на протест. Той е резултат от колективното авторство между Александар Георгиев – Аце (Македония/Швеция/България), Жана Пенчева и Ирена Цветанова, водени от интереса към кабаретния жанр бурлескa и неговия потенциал за въздействие. Те превеждат неговата еротичност в противоположностите между зрелищност и минимализъм, съзерцаване и съблазняване, разтваряйки пространство за утвърждаване на сетивното и чувствено преживяване.

Номинация за наградата „Икар“ 2016 за съвременен танц и пърформанс.

--

Проектът „НЕОН“ е финансиран от Столична програма „Култура” за 2015 г. и по реда и при условията на Правилника за съфинансиране на културни проекти на Община Бургас за 2015 г. „НЕОН“ е продуциран от Гараж Колектив и е част от резидентската програма на Derida Dance Center. Партньори: Сдружение „Хамалогика“, Нов български университет, Танц.БГ, Социален център – Бургас, Младежки културен център, Виж! Бургас, PowerFM, Предаване Ателие към БНТ.

Билети: 8 лв.

28 АПРИЛ /СЪБОТА/

На 28 април (събота) от 19:00 ч. в Театър Азарян отново ви очаква приказният спектакъл „Кралят Елен”. Негов автор е младата режисьорка Анастасия Събева. Тя е събрала осем съвсем млади актьори и представя постановката по свеж и оригинален начин, но и в традициите на театрите от миналите векове, когато се е разчитало най-вече на въображението на артистите и на душата, която влагат в играта си. В „Кралят елен“ решението на класическата приказка от XVII век е изцяло подчинено на гледната точка на една пътуваща трупа. Артистите отварят своите куфари, обособяват сцена и всичко започва като поредната среща на актьорите с публика. В хода на действието сюжетът увлича напълно артисти и зрители и не след дълго класическият текст ги потапя в приказна магическа история.

ГОЛЕМ

Култура аними и ДНК

28 април | събота | 15:00 ч.

Идея и режисура: Анна Данкова

Сценография: Станимир Генов

Костюми: Леда Екимова

Звук: trohi

Участват: Ива Свещарова, Виолета Витанова, Ирена Цветанова

С драматургичното съдействие на ghostdog

Продуцент: „Култура аними“ и ДНК – Пространство за съвременен танц и пърформанс

Фотограф: Боряна Пандова

Времетраене: 60 мин.

Движенческият пърформанс „Голем“ изгражда минималистична абстракция на консумацията като титанична центрофуга от ресурс–продукт–боклук; като чудовищна движеща сила – било то емоционална, сексуална, пазарна, информационна… Далечна отправна точка е древният еврейски мит за Голем – неодушевено създание, на което човек вдъхва живот като изписва магически думи върху хартия и ги поставя в устата му. Същество без собствена воля, обречено покорно да върши всичко, което му се повели. „Голем“ аскетично избира рутинното действие на дъвченето на дъвка за средство на театралното търсене. Дъвката е овкусена, химична, неразграждаща се. Единствената ѝ функция е удоволствието. След дъвчене тя се изплюва и се превръща в боклук. „Голем“ изследва консумацията като псевдосбъдване на неосъзнати и никога несвършващи мечти. Вечният блян по рай като цикъл на „пустота – консумиране – замърсяване“.

--

Представлението е финансирано от Столична програма „Култура“ на Столична община за 2016 г. и от Министерство на културата.

С подкрепата на „Алпи“ООД и „LandMark”Ltd.

Билети: 8 лв.

SHAMEBOX

Брейн Стор Проджект и ДНК

28 април | събота | 20:00 ч.

Идея, реализация и изпълнение: Ива Свещарова и Вили Прагер

Музика: Емилиян Гацов – Елби

Консултанти: Нели Митева и Мира Тодорова

Благодарности на Елена Бото

Продукция на Б brain С store П project и ДНК – пространство за съвременен танц и пърформанс

Фотограф: Боряна Пандова

Времетраене: 65 мин.

В “Shamebox” Ива Свещарова и Вили Прагер подхождат към сцената като пространство, неизменно съдържащо в себе си риск от чувството за срам. Доколко той се състои в самото излагане на показ на самите изпълнители пред зрители? Коя е първосцената на културата на срама? Дали новопородилата се анонимна дигитална интимност не е и сцена за освобождаване от нейните „норми“? Двамата артисти отварят „кутията на срама“, за да я изучат отвътре. Влизат в нея като деца, водени от дръзко любопитство. Инфантилните желания преминават в обезопасените виртуални кутии, които онлайн пространството предлага. Там играта продължава често по провокативен, но и гротесково смешен начин. Колко далече може да стигне всичко това?

--

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Столична програма „Култура“ на Столична община за 2016 г. и със съдействието на Център за съвременен танц Кайро.

Билети: 8 лв.

29 АПРИЛ /НЕДЕЛЯ/

СИНХРОНИЧНОСТ

Creative Box и ДНК

29 април | неделя | 19:30 ч.

Идея, хореография и изпълнение: Станислав Генадиев

Дизайн осветление: Виктор Георгиев

Дизайн звукова среда: Станислав Генадиев

Сценография: Евгения Сърбева и Виктор Георгиев

Творчески асистент: Виолета Витанова

Психолог-консултант: Станислава Симеонова

Продуцент: Creative Box

Изпълнителен продуцент ДНК: Петко Стоянов

Времетраене: 50 мин.

Синхроничността описва взаимосвързаността между различни явления в реалността отвъд причинно-следствената логика. Психоанализата на К. Г. Юнг я обяснява през призмата на човешката психика като синхронизиране на субективни преживявания с външни обстоятелства. В квантовата физика тя се разглежда през възгледа за света като енергийно поле на взаимодействия – всичко съществуващо е взаимосвързано и едно събитие всъщност е следствие от взаимно влияние между невидими частици и вълни. Тези предположения залягат в основата на съвременни клонове на науката и редица художествени творби. Представлението „Синхроничност“ изгражда своеобразна инсталация, която поставя човешкото тяло в ситуация на взаимодействие със сложно композирана система от звуци, движение, енергия и светлина, постигайки хипнотичнo въздействащи аудио-визуални ефекти. Самата система е изградена като класическа мандала. Геометричните линии могат да се асоциират с вечното движение във времето, но и със синхроничността на събитията, които са отвъд разума.

--

Проектът е финансиран от Столична програма „Култура“ за 2016 г. и се реализира в партньорство с НДК.

Билети: 8 лв.

30 АПРИЛ /ПОНЕДЕЛНИК/

САЛОМЕ

Мирослав Йорданов

30 април | понеделник | 18:30 ч.

Хореография: Мирослав Йорданов

Музика: Емилиян Гацов – Елби

Графичен дизайн: Георги Шаров

Изпълнение: Мирослава Захова

Фотограф: Деян Стоев

Времетраене: 45 мин.

Юдейската царица Саломе се асоциира най-вече с танцуващата жена от Новия завет, чийто съблазнителен танц става причина за смъртта на Йоан Кръстител. Християнската традиция я изобразява като икона на фаталната сила на женската съблазън. Нейният образ не спира да занимава изкуството през вековете. Той попада в полето на интерес и на хореографа и визуалния артист Мирослав Йорданов. В последните си работи той изследва заряда за ексцес и функцията на тялото като убежище на желание в образи на културното въображение, добили статут на икони. Тук обект на интерес е женският образ Саломе от библейската притча до съвременни интерпретации. В представлението Мирослав Йорданов за трети път успешно си сътрудничи с младата изпълнителка Мирослава Захова, която се заявява като едно от интересните присъствия в съвременния български театър, танц и пърформанс.

--

Представлението се реализира в партньорство с галерия „Графит“- Варна, „Фабрика 126“ – София, с финансовата подкрепа на Министерство на културата и фонд „Култура“ на Община Варна.

Билети: 8 лв.