Тейлър Суифт пя отново в кафенето, където разкри певческите си умения (Видео)

Тейлър Суифт поднесе изненадващи свои изпълнения пред фенове в заведението "Блубърд кафе" в Нашвил, където навремето привлече вниманието върху себе си като певица, съобщи Контактмюзик.

Изпълнителката на хита "Look What You Made Me Do" пя пред около 40 души в рамките на шоу в залата, където в тийнейджърските си години бе открита като певица от Скот Боркета от звукозаписната компания "Биг машин".

Композиторът на кънтри песни Крейг Уайзман поканил Суифт да пее в залата, докато е хедлайнер на шоуто. Тя изпълни песните "Shake It Off", "Love Story" и "Better Man", която написа за кънтри бандата "Литъл биг таун", предаде БТА.

"Исках да благодаря на "Блубърд кафе" - заяви Суифт на сцената. - Смятам, че всеки композитор тук ще откликне на усещането ми и ще потвърди, че това е особено място, където можеш да проследиш композиторската работа над песни, които ще станат известни в целия свят."

Изпълненията й бяха заснети за документален филм, с който ще бъде отбелязана 35-годишнината на заведението.

Джак Антоноф, който е съавтор на 6 от песните в най-новия й албум "Reputation", включително на водещия сингъл, по-рано отбеляза, че Тейлър Суифт влага "сърцето и душата си" в музиката си.