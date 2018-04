Селин Дион не вярва, че ще срещне друг мъж като покойния си съпруг

Срещите с мъже могат да останат в миналото за Селин Дион - канадската певица не вярва, че ще открие друг като покойния си съпруг, съобщи "Контактмюзик", цитиран от БТА.

Изпълнителката на хита "My Heart Will Go On" изгуби своя съпруг и импресарио Рене Анжелил през януари 2016 г. Той почина на 73-годишна възраст след дълга битка с раково заболяване, припомня изданието.

Според източници от обкръжението на Селин Дион, която преди броени дни навърши 50 години, е напълно възможно тя повече да не срещне любовта, тъй като за нея няма друг като Рене Анжелил.

"Съпругът й беше любовта на живота й. За нея все още е изключително болезнено да живее без него. Тя е твърде консервативна, не е готова да се среща с други мъже и вероятно никога няма да бъде. Селин често говори за любовта на живота си и е убедена, че Рене е с нея по всевъзможни начини. Тя вярва, че никога няма да срещне друга любов като него", казва неназован източник, близък до Дион.