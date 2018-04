Систър Блис пуска музиката, която създава за “Фейтлес”, в зала “Универсиада”

Британската банда “Фейтлес” спря да съществува през 2011 г., но музиката ѝ ще звучи в София след малко повече от месец. Хитовете ще бъдат пускани от един от двигателите на електронната група - Систър Блис, която ще миксира в зала “Универсиада” на 19 май. Меломаните ще могат да чуят хитове от близкото минало като Insomnia, God is a DJ, We Come 1, Salva Mea и Music Matters.

Въпреки че триото Макси Джаз, Роло Армстронг и Систър Блис вече не работят заедно и няма да ги видим на една сцена, то идването на Блис в София не е по-малко значимо за почитателите на електронния звук. Тя е популярен диджей и седи зад музиката не само на “Фейтлес”. Създава мелодии за театър, нейни парчета звучат в редица хитови филми и сериали сред които “Сексът и градът 2”, “Плажът” с Леонардо ди Каприо. Систър Блис е работила с големи имена като Бой Джордж и Робърт Смит от The Cure.

Истинското име на 46-годишната музикантка е Аяла Дебора Бентовим. Едва 5-годишна започва да взема първите си уроци по пиано. След това проявява интерес също към цигулка, саксофон и бас китара, на които продължава да свири и до днес. На музикалната сцена в Лондон, където е родена, обаче се появява първоначално като диджей. Успява бързо да пробие и получава покани за участия в клубове извън Великобритания.

Покрай работата си се запознава с Макси Джаз и Роло Армстронг, с които през 1995 г. създават “Фейтлес”. Успехът им се дължи на атрактивния стил, който изпълняват, той е смесица между електронно звучене, хаус, техно, чил аут, трип-хоп, поп. През годините в записите на албумите на групата участват и други различни музиканти. Единствената, която записва за всички албуми, е сестрата на Роло Армстронг - Дайдо, също много известно име от британската музикална сцена.