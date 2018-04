Ценителите се интересуват от стила на виното, а не толкова от сорта

Предпочитани са вината с водеща плодовост, казва Владимир Влъчков, главен енолог на New Bloom Winery

Веселина Киркова

Владимир Влъчков е главен енолог на New Bloom Winery. Специализирал е винарство във Франция, Австралия и Нова Зеландия. Член е на журито на едни от най-престижните винени конкурси в света и е всепризнато име сред световната винената общност. Еноложкият му опит е над 30 години.

- Г-н Влъчков, какви вина се търсят в момента?

- В последно време хората в България все по-често да се интересуват не толкова от сорта грозде, а от стила на виното. И това не е случайно - моето наблюдение е, че световните тенденции са в същата посока. Например във Великобритания, която е основен барометър за случващото се на пазара, се наложиха вината с изявена плодовост. Хората много по-лесно възприемат и разпознават водещия плодов аромат в едно вино в сравнение с букета на старите, отлежали вина. Когато виното съзрява дълго време в бъчви, то губи тази своя идентичност – уникалността на сорта става по-трудно доловима, защото дъбът придава комплексност, но в същото време може да колонизира ароматния профил и в голяма степен да го обезличи. От тази гледна точка в последните години стана трудно дори на специалистите да оценяват старите барикови вина, които са съзрявали по-дълъг период. Не е необичайно, когато за едно по-старо, отлежало вино се получат оценки с диаметрална противоположност. И делът на тези вина, силно дъбови, относително намалява – около 15-20 % спрямо плодовите вина. Поради тази причина стилът е по-интересен от сорта грозде. В New Bloom Winery сме избрали да отдадем максимална тежест на това, което сортът показва, да бъде водещ плодът. Разбира се, работим и с френски бъчви, но се стараем тяхното присъствие във виното да бъде една фина подправка, да придаде богатство, но в никакъв случай да не превзема аромата.

- Много от новите български изби заложиха на традиционни местни сортове. New Bloom работи по-скоро с по-популярни и класически чужди разновидности като Совиньон блан, Шардоне, Каберне Совиньон, Мерло, Сира. Смятате ли да промените тази посока?

- Може би няма да е пресилено, ако кажа, че

местните сортове загубиха тотално битката на рафта.

Изключение прави донякъде Мавруд, който в известна степен запазва относително добър дял. Но останалите като Гъмза, Памид, Димят и други, предизвикват много по-слаб интерес в сравнение с класическите френски сортове - Совиньон блан, Шардоне, Мерло и Каберне. Чест прави на нашите колеги по долината на река Струма, които полагат сериозни усилия да запазят сорта Мелник и неговите разновидности. Погледнато в перспектива, сортът Рубин също е интересен.

Това, което прави New Bloom Winery уникална, са не само чудесните резултати с класическите френски сортове, които споменавате, но и със смелото решение към сортовото разнообразие да се добавят два немски и непознати червени сорта - Дорнфелдер и Регент. И благодарение на това днес избата има своя отличителен знак върху визитната си картичка. Ние сме единственият производител в България, който прави вина от тези сортове. Смятаме да продължим да ги развиваме и налагаме. Интересното е, че те, селектирани в условията на Германия, намират в Тракийската низина изключително благоприятни условия за развитие. Имаме реакции на колеги от Германия - като опитат вината от Дорнфелдер и Регент на New Bloom Winery, казват „Не може да бъде“. Това показва и силата на тероара. България в това отношение разполага с уникални климатични условия за правене на наистина качествени и разнообразни вина.

- Как променихте облика на избата?

- Ако на десет винари дадем еднакво грозде, всеки от тях ще направи различно вино. Ето това описва ролята на енолога в избата. Много е голямо значението на начина, технологията, пътя, по който даден винар решава как да преработи плода.

Но за мен винаги е била много по-важна работата в екип. Това е водещото начало и в New Bloom Winery. Постигнатите резултати са плод на усилията, мисълта, идеите на еноложкия екип. Щастлив съм, че имам възможност да работя с млади, амбициозни колеги. Венецът на тяхната страст за познание и жар в професията са произведените вина.

- Какви нови вина да очакваме от избата?

- Съвсем скоро предстои пускането на пазара на две вина във високия клас - бяло вино от сорта Совиньон блан в серията Face-to-Face, както и розе от Каберне Совиньон и Марселан отново под същата марка F2F. Ще продължим да полагаме усилия за налагането на Дорнфелдер и Регент в едноименната серия New Bloom. Подготвили сме още сортови разновидности и към по-базовите серии PIXELS и Verano Azur. Моята лична голяма цел е постигането на

розе в стил „Прованс“ на нивото на най-добрите в света.

Розе вината са поле, което непрекъснато се разширява, расте интересът към тях и историческият връх не е достигнат – нито у нас, нито в останалия свят.

- Разкажете ни малко повече за вината New Bloom от немските сортове?

- „New Bloom Дорнфелдер” и „New Bloom Регент” – това са двете вина, които са уникални за България. Не би било преувеличено, ако кажа, че в този си вид са уникални и за Европа. И това не остана незабелязано на световната винена сцена. Още с първото си участие на международен конкурс New Bloom от сорта Регент спечели златния медал на Mundus Vini, а виното от Дорнфелдер в същата серия – сребро. За нашия екип това е изключително висока оценка – на международен конкурс в Германия да впечатлиш журито с немски сортове е наистина предизвикателство. „Регент” е вино, което ухажва сетивата ви, усета ви, предизвиква и въображението. Когато го опитате, най-малкото е да се запитате с каква храна бихте го комбинирали. Често ме питат за „Дорнфелдер” на какво прилича, с какво да го сравня? За да разберете какво е това вино, трябва да го опитате.

- Опитва ли българският потребител нови неща?

- Българският консуматор е готов да експериментира и с по-малко познати сортове. След промяната у нас пазарът се насити с вина от различни географски райони. Отвори се, така да се каже, вратата към винения свят– вече имаме вина от Нова Зеландия, Австралия, Чили, Аржентина. Няма да се учудя, ако скоро видим внос на вино от Китай. Хората започнаха да пътуват, да се интересуват, да получават много информация и да обогатяват вкусовите си предпочитания. Развива се и ресторантьорският бизнес в страната – световната кухня със своето изобилие е достъпна. Разнообразната храна се съчетава с разнообразие от вина. И тъй като вярвам, че тези тенденции ще продължат, виненото любопитство ще ги следва и интересът към бутилираните вина, дори и от по-екстравагантни сортове, ще се засилва.

- Журирате на най-престижните винени конкурси в света. Последно бяхте на Vinalies Internationales в Париж. Какви тенденции се откроиха там и как стоеше България на винената карта?

- Производителите трябва непрекъснато да полагат усилия за максимални резултати. Нaпример страни, които не се свързват с винопроизводството, все по-често представят страхотни вина. В моята дегустационна комисия мина една поредица вина от Чехия – не бях опитвал толкова добър ризлинг! Друга много приятна изненада се оказа Турция. Допреди няколко години въобще не ги брояхме за потенциален производител на качествени вина, сега страната постигна 25,5% наградени.

Къде стоеше България? От нашата страна с отличия се прибраха 35,3% от участващите родни вина на Vinalies Internationales. Чили има 40,1%, самата Франция 30,8%, Италия 23,4%, Испания има 23,3% и обърнете внимание – Аржентина 51,9%. За избите

ключово предизвикателство е постоянството в качеството.

Все по-трудно е, а струва ми се и невъзможно вече, да се лежи на стари лаври и успехи. Това е основният ми извод от Vinalies Internationales.

- Какви вина бихте препоръчали за съчетаването със свежата салата, яйцата и агнешкото на великденската трапеза?

- Като си представя само, че Творецът е предоставил на творението си такава свобода – правото на избор, бих посъветвал да следвате личните си предпочитания. И все пак богатата трапеза позволява да се насладим и на бяло, и на розе, и на червено вино. Моят избор са вина от серията New Bloom: от Совиньон блан и Шардоне, розе New Bloom от сортовете Каберне Совиньон, Каберне Фран и Сира и, разбира се, червеното New Bloom от немския сорт Регент.