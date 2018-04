Карди Би пусна дебютния си албум

Първият албум на рапърката Карди Би излезе на пазара и изпълнителката го представи на парти в Ню Йорк, предаде Асошиейтед прес.

Звездата пусна всички песни от компилацията "Invasion of Privacy" на купона с представители на музикалната индустрия. Заведението, което избра тя - "Комън граунд", е и мястото, където певицата се е запознала с годеника си, рапъра Офсет.

Дебютният албум на Карди Би излезе 10 месеца след парчето й "Bodak Yellow", което оглави класацията на "Билборд" хот 100 през октомври.

В компилацията "Invasion of Privacy" участват изпълнителите Чанс дъ Рапър, Сиза, Джей Балвин.

Докато диджеите се грижеха за музиката, Карди Би спечели публиката с изпълнение на част от песента "I Will Always Love You" на Уитни Хюстън.