"Флийтуд Мак" обяви раздялата си с китариста Линдзи Бъкингам

Китаристът, певец и автор на песни Линдзи Бъкингам - един от най-влиятелните и популярни членове на "Флийтуд Мак", няма да участва в предстоящото турне на британско-американската група, предадоха световните информационни агенции, цитирани от БТА.

"Линдзи Бъкингам няма да свири с "Флийтуд Мак" в предстоящото турне. Групата му желае всичко най-добро", се посочва в направеното от бандата изявление.

Причини за раздялата с Бъкингам не се посочват. Без да се позовава на източник, сп. "Ролинг стоун" съобщава, че китаристът, певец и автор на песни напуска групата заради разногласия относно предстоящото през есента турне.

В концертната обиколка ще участват певиците Стиви Никс и Кристин Маквай. 68-годишният Линдзи Бъкингам ще бъде заменен от бившия китарист на Том Пети и групата "Хартбрейкърс" Майк Кембъл и китариста и певец на "Краудид хаус" Нийл Фин.

Линдзи Бъкингам се присъединява към сформираната през 1967 г. група "Флийтуд Мак" през 1974 г. Певецът, китарист и автор на песни напуска бандата през 1987 г. заради задкулисно творческо и романтично напрежение между членовете, преди да се завърне отново през 1996 г.

Като певец или съавтор на песни Линдзи Бъкингам стои зад хитове като "Go Your Own Way", "Tusk" "The Chain".

Групата "Флийтуд Мак" е въведена в Залата на славата на рокендрола през 1998 г.