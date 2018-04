Певецът Уикенд оглави класацията на "Билборд" за албуми

Ритъм енд блус певецът Уикенд оглави с трети пореден албум престижната класация Топ 200 на "Билборд", съобщи сайтът на изданието.

По данни на Нилсен Мюзик от изненадващия албум "My Dear Melancholy" на Уикенд за периода на отчитане са продадени 169 000 единици, които му отреждат първенството, предаде БТА.

Ритъм енд блус певецът се позиционира на върха в чарта и с предишните си два албума "Starboy" (2016) и "Beauty Behind the Madness" (2015), припомня изданието.

Албумът "My Dear Melancholy" се появи изненадващо на музикалния пазар на 30 март, след като на 27 март Уикенд публикува загадъчно съобщение в сайта Инстаграм.

"My Dear Melancholy" е най-краткият албум според брой песни - проектът включва шест парчета, заел първо място в престижната класация от близо осем години.

Втора позиция в чарта с 59 000 продадени единици от дебютния му албум "The World Is Yours" заема рапърът Рич Дъ Кид. Следва рапърът Екс Екс Екс Тентасион с 57 000 продадени единици от тавата "?".

Челната петица в класацията Топ 200 на "Билборд" за албуми се допълва от певицата Кейси Мъсгрейвс с 49 000 продадени единици от седмия й студиен проект "Golden Hour" и от саундтрака към филма "Най-великият шоумен" с 46 000 продадени единици.