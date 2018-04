Дрейк подобри собствения си рекорд в класацията на "Билборд" за сингли

Канадският рапър Дрейк запази за 11-а поредна седмица първенството си в класацията Хот 100 на "Билборд" за сингли, подобрявайки собствения си рекорд от десет седмици на челна позиция, съобщи сайтът на изданието.

Прекарвайки 11 седмици на върха с парчето си "God's Plan", Дрейк подобри предишното си постижение от десет седмици на първо място, отбелязано през 2016 г. с хита "One Dance" в сътрудничество с Уиз Кид и Кайла, предаде БТА.

Сингълът "God's Plan" на канадския рапър е едва четвъртата песен в 59-годишната история на чарта Хот 100, прекарала първите си минимум 11 седмици на челна позиция. Рекордът от 16 седмици на първо място се държи от "One Sweet Day" на Марая Кери и "Бойз ту мен".

Рапърът Дрейк фигурира с още две парчета в Топ 10 на чарта за сингли - "Look Alive" на хип-хоп изпълнителя БлокБой Джей Би и "Walk It Talk It" на хип-хоп триото "Мигос", класирани съответно на пета и десета позиция.

За трета поредна седмица второто място в класацията също остава непроменено и се заема от певицата Биби Рекса със сингъла "Meant to Be", записан в сътрудничество с кънтри дуото "Флорида Джорджия лайн". Следва рапърът Пост Малоун с парчето "Psycho".

На четвърто място в класацията Хот 100 на "Билборд" за сингли е първенецът в албумния чарт Топ 200 - ритъм енд блус певецът Уикенд с парчето "Call Out My Name".