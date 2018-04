18 филма в конкурсната програма на кинофестивала в Кан

Френско-швейцарският режисьор Жан-Люк Годар с "Le Livre d'Image", италианецът Матео Гароне с "Dogman" и американецът Спайк Лий с "BlackKKKlansman" са включени в тазгодишната конкурсна програма на кинофестивала в Кан, предаде Франс прес.

Французинът Стефан Бризе с "En guerre", Кристоф Оноре с "Plaire, aimer et courir vite" и Ева Юсон с "Les filles du soleil", американецът Дейвид Робърт Мичъл с "Под сребърното езеро" ("Under the Silver Lake"), китаецът Цзя Чжанкъ с "Ash is Purest White", японецът Хироказу Коре-Еда с "Shoplifters" и иранецът Джафар Панахи с "Three Faces" също ще се състезават за "Златната палма" от 8 до 19 май, предава БТА.

Организаторите на седемдесет и първото издание на кинофеста в Кан са поканили иранския режисьор-дисидент Джафар Панахи, както и арестувания руски режисьор Кирил Серебренников да гостуват в Кан и лично да представят кинотворбите си, съответно "Threе Faces" и "Лято".

Досега 18 филма са включени в конкурсната програма и ще се борят за наградата "Златната палма", която ще бъде връчена на 19 май. "Възможно е няколко филма в последния момент да бъдат добавени сред участниците в надпреварата за призовете", припомни артистичният директор на кинофестивала Тиери Фремо. Той поясни, че понякога филми, които са сред "щастливците", попаднали в последния момент в конкурсната програма, получават отличия, като лентата "Квадратът" на шведа Рубен Йостлунд, която миналата година спечели "Златната палма".

Сред знаменитостите, които ще минат по червения килим, са Пенелопе Крус и Хавиер Бардем, снимали се във филма на иранеца Асгар Фархади "Всички знаят", с който ще бъде открит кинофестивалът. Андрю Гарфийлд, станал известен с участието си във филмите "Социална мрежа" и "Тишина", ще представи "Под сребърното езеро" ("Under the Silver Lake") на американеца Дейвид Робърт Мичъл, а Марион Котияр - лентата "Gueule d'ange" на Ванеса Фило в секцията Особен поглед.

Сред филмите, които няма да бъдат показани в Кан, е "Човекът, който уби Дон Кихот" на Тери Гилиъм.