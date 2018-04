Клои Кардашиян е заснела раждането на дъщеря си за семейното риалити шоу

Почитателите на риалити семейството Кардашиян ще могат да видят появата на най-новия му член, след като стана ясно, че Клои Кардашиян е заснела раждането на дъщеря си, съобщи Контактмюзик.

Според сп. "Пийпъл" 33-годишната риалити звезда е допуснала камерите на семейното шоу "Keeping Up with the Kardashians" в родилна зала, за да запечатат появата на бял свят на дъщеричката й в ранните часове на 12 април. Почитателите на звездното семейство ще видят кадрите от щастливото събитие в предстоящия 15-и сезон на риалити шоуто, съобщава БТА.

Камерите са документирали не само раждането на най-новия член на семейството. Клои Кардашиян е позволила да бъде снимана и реакцията й, когато е разбрала, че приятелят й и баща на бебето - баскетболистът Тристан Томпсън, й е изневерявал нееднократно, докато е била бременна.

Въпреки стреса, причинен от поведението на 27-годишния Томпсън и довел до преждевременната поява на бял свят на бебето, Клои Кардашиян е допуснала таткото в родилна зала.

И докато изневерите на баскетболиста продължават да вълнуват медиите, Клои Кардашиян е фокусирана главно върху това кое е най-добро за новородената им дъщеря и няма да пречи на таткото да изгради връзка с нея.

Междувременно Франс прес и Асошиейтед прес съобщиха, че в рамките на разследването на въоръжения грабеж на бижута на стойност над 10 милиона долара, на който през 2016 г. в Париж стана жертва по-голямата сестра на Клои, Ким Кардашиян Уест, е задържан нов заподозрян.

Досега по случая са повдигнати обвинения срещу десет души, припомнят агенциите.