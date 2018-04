Кайли Миноуг оглави британската класация за албуми

Австралийската поп звезда Кайли Миноуг оглави за пети път в кариерата си британската класация за албуми, пише в. "Дейли експрес", цитиран от БТА.

49-годишната Миноуг зае челната позиция с новия си студиен проект "Golden".

На второ място в албумния чарт е саундтракът към филма "Най-великият шоумен". Следва певецът Джордж Езра с албума "Staying at Tamara's".

Челната петица в британската класация за албуми се допълва от групата "Търти секъндс ту Марс" с "America" и "Кортийнърс" със "St. Jude Re Wired".

На първо място в британската класация за сингли е канадският рапър Дрейк с "Nice For What", следван от Лил Дики с парчето "Freaky Friday", записано в сътрудничество с Крис Браун, и диджей Калвин Харис и певицата Дуа Липа със съвместния им проект "One Kiss".