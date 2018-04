Рапърът Дрейк се "самоизмести" от класацията на "Билборд" за сингли

Доминацията на канадския рапър Дрейк в класацията Хот 100 на "Билборд" за сингли продължава, но с различна песен, съобщи сайтът на изданието.

След като прекара 11 седмици на върха в чарта с хитовото парче "God's Plan", подобрявайки собствения си рекорд от 10 седмици, Дрейк се "самодетронира" с новия си сингъл "Nice for What".

Парчето е петото, с което канадският рапър покорява върха в класацията, предаде БТА.

Успявайки да се "самоизмести", Дрейк става 13-ият изпълнител с подобно постижение.

Освен че е петият сингъл, с който канадецът оглавява чарта, "Nice for What" е 25-ото му парче в Топ 10. По този показател Дрейк се изравнява с Краля на рока Елвис Пресли сред изпълнителите с най-много сингли в Топ 10. Първенец сред мъжете е Майкъл Джексън с 29 парчета в челната десетка, следван от Стиви Уондър с 28 и Елтън Джон с 27. Едноличен рекордьор сред всички изпълнители е Мадона с 38 сингъла в Топ 10, следвана от "Бийтълс" с 34 и Риана с 31.

Дрейк може да се похвали с още едно рядко постижение, каквото са отбелязвали само "Бийтълс", Фифти сент и Джъстин Бийбър - хеттрик в Топ 5.

Освен на първото място с "Nice for What" и второто с "God's Plan", Дрейк фигурира с още едно парче в челната петица - "Look Alive" в сътрудничество с хип-хоп изпълнителя БлокБой Джей Би, класирано на пета позиция.

Легендарните "Бийтълс" са единствените изпълнители, окупирали изцяло челната петица на 4 април 1964 г.

След три седмици на втора позиция певицата Биби Рекса отстъпи на трето място със сингъла "Meant to Be", записан в сътрудничество с кънтри дуото "Флорида Джорджия лайн".

На четвърта позиция в класацията Хот 100 на "Билборд" е рапърът Пост Малоун с парчето "Psycho", записано в сътрудничество с Тай Дола Сайн.