Карди Би стана петата рапърка, оглавила класацията на "Билборд" за албуми

Рапърката Карди Би зае челната позиция в престижната класация Топ 200 на "Билборд" за албуми с дебютния си проект "Invasion of Privacy", съобщи сайтът на изданието.

25-годишната изпълнителка е едва петата рапърка, оглавила албумния чарт след Ники Минаж, Ив, Фокси Браун и Лорин Хил, предаде БТА.

По данни на Нилсен Мюзик от дебютния албум "Invasion of Privacy" на Карди Би за периода на отчитане са продадени 255 00 единици, които му отреждат първенството. С постижението си рапърката отбелязва вторите най-солидни едноседмични продажби за годината след Джъстин Тимбърлейк с "Man of the Woods". От тавата на Тимбърлейк през февруари бяха отчетени 293 000 едноседмични продажби, припомня изданието.

Второ място в класацията зае рок групата "Търти секъндс ту Марс" с 62 000 продадени единици от албума "America". Фронтменът на бандата Джаред Лето неотдавна заяви, че ще си обръсне брадата, ако тавата оглави чартовете. Въпреки че не успя да покори върха с новия си проект, формацията отбеляза най-високото си класиране в Топ 10. Досега "Търти секъндс ту Марс" са стигали само до шестото място с тавата си "Love, Lust, Faith and Dreams" през 2013 г.

Първенецът от миналата седмица, ритъм енд блус певецът Уикенд", отстъпи на трета позиция с 52 000 продадени единици от албума "My Dear Melancholy".

Челната петица в класацията Топ 200 на "Билборд" за албуми се допълва от саундтрака към филма "Най-великият шоумен" с 51 000 продадени единици и рапъра Екс Екс Екс Тентасион с 46 000 продадени единици от втория му студиен проект "?".