Пинк e на корицата на броя с най-красивите знаменитости на сп."Пийпъл"

Поп звездата Пинк украси корицата на специалния брой на светското сп. "Пийпъл", в който са включени най-красивите знаменитости на планетата, съобщава агенция Ройтерс, цитирана от БТА.

Според редакторите на изданието 38-годишната американска изпълнителка е личност, достойна за подражание, със своята честност и увереност. Носителката на награди "Грами" е фотографирана в списанието заедно с трите си деца. В специалния брой на "Пийпъл" са включени над 70 красиви дами, сред които Меган Маркъл, и 5 мъже.

Годишният специален брой на изданието обикновено върви под заглавието "Най-хубавите жени". Но главната редакторка на списанието Джес Кейгъл заяви, че сега е бил преименуван на "Броят на красотата", за да се подчертае, че не става дума за нещо като конкурс за миски, а за изтъкване на прекрасните качества на личността - артистичност, воля, хуманност и т.н.

В броя са включени забележителни знаменитости от всички раси. Пинк е известна с акробатичните си изпълнения на живо пред публиката по време на 20-годишната й кариера. Нейните хитове "What About Us" и "Raise Your Glass" станаха популярни из цял свят. Но "Пийпъл" тази година се фокусира върху достойнствата на певицата като майка.

Бъдещата съпруга на принц Хари, Меган Маркъл, беше включена в раздела "Красиви вътрешно и външно", заедно с Гал Гадот от филма "Жената-чудо". Почетени бяха тенисистката Серина Уилямс, както и четирите звездни актриси от филма "Черната пантера".

Канадският рапър Дрейк, създателят на мюзикъла "Хамилтън" Лин-Мануел Миранда и водещият Джими Кимъл бяха едни от малкото мъже, които попаднаха в специалния "красив" брой на"Пийпъл"