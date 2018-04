Кънтри певецът Джейсън Олдийн оглави класацията на "Билборд" за албуми

Кънтри певецът Джейсън Олдийн оглави престижната седмична класация Топ 200 на "Билборд" с четвърти пореден албум, съобщи сайтът на изданието.

По данни на Нилсен Мюзик от новия студиен проект "Rearview Town" на Олдийн за периода на отчитане са продадени 183 000 албумни единици, които му отреждат първенството.

Джейсън Олдийн успя да позиционира на върха в чарта всеки един от предишните си три албума "They Don't Know" (2016), "Old Boots, New Dirt" (2014) и "Night Train" (2012). Прибавяйки към тях и тавата "Rearview Town", Олдийн става вторият кънтри изпълнител след "Раскал флатс" с четири поредни албума, оглавили класацията.

"Rearview Town" на Джейсън Олдийн е и първият кънтри албум, позиционирал се на челна позиция през 2018 г.

Второ място в чарта заема рапърката Карди Би със 129 000 продадени единици от дебютния й албум "Invasion of Privacy". Следва рок групата "Брейкин Бенджамин" с 88 000 продадени албумни единици от тавата "Ember".

Челната петица в класацията Топ 200 на "Билборд" за албуми се допълва от саундтрака към филма "Най-великият шоумен" със 77 000 продадени единици и певеца и автор на песни Джон Прайн с 54 000 продадени единици от тавата "The Tree of Forgiveness".