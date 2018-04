Продължението на "Джуманджи: Добре дошли в джунглата" ще излезе през декември 2019 г.

Продължението на филма "Джуманджи: Добре дошли в джунглата" ще излезе на екран през декември 2019 г., предаде Асошиейтед прес.

Това съобщи президентът на "Сони пикчърс" Том Ротман на изложението СинемаКон в Лас Вегас, представяйки част от бъдещите планове на компанията.

Сред знаменитостите, на които "Сони пикчърс" заложи за представянето, бяха режисьорът Куентин Тарантино и Леонардо ди Каприо, предава БТА.

Тарантино обеща, че новият му филма "Имало едно време в Холивуд", проследяващ убийствата, извършени от последователи на Чарлз Менсън през 1969 г., ще бъде най-близкото "нещо" до "Криминале", което е снимал.

В предстоящата продукция зрителите за първи път ще видят заедно на екран Ди Каприо и друга водеща холивудска звезда - Брад Пит.

"Сони пикчърс" показа и нови кадри от предстоящи продукции като "Венъм" с Том Харди и "Онова, което не ме убива" ("The Girl in the SpiderТs Web") по едноименния роман на Давид Лагеркранс - четвъртата книга от поредицата "Милениум".

В презентацията участваха също актьорите Уил Феръл и Джина Родригес.

Изложението СинемаКон, достъпно и за широката публика, събира собственици на киносалони, изложители и представители на холивудски студиа.