Дрейк запази челната си позиция в класацията на "Билборд" за сингли

Доминацията на канадския рапър Дрейк в класацията Хот 100 на "Билборд" за сингли продължава, но с различна песен, съобщи сайтът на изданието.

След като прекара 11 седмици на върха в чарта с хитовото парче "God's Plan", подобрявайки собствения си рекорд от 10 седмици, миналата седмица Дрейк се "самодетронира" с новия си сингъл "Nice for What".

При новата подредба канадският рапър запазва челната си позиция с "Nice for What" и втората позиция с "God's Plan", предава БТА.

Заемайки едновременно първото и второто място в чарта повече от една седмица Дрейк става едва 16-ият изпълнител с подобно постижение.

Освен на първо място с "Nice for What" и на второ с "God's Plan", Дрейк фигурира с още едно парче в Топ 10 - "Look Alive" в сътрудничество с хип-хоп изпълнителя БлокБой Джей Би, класирано на шеста позиция.

Третото и четвъртото място в класацията също остават непроменени спрямо предходната седмица и се заемат от певицата Биби Рекса със сингъла "Meant to Be", записан в сътрудничество с кънтри дуото "Флорида Джорджия лайн", и рапъра Пост Малоун с парчето "Psycho", записано в сътрудничество с Тай Дола Сайн.

На пета позиция в чарта Хот 100 е сингълът "The Middle" на музиканта и диджей Зед и дуото "Грей", записан в сътрудничество с кънтри певицата Марън Морис.

Десето място в класацията за сингли зае рапърката Ники Минаж, след като се изкачи от 92-ра позиция с парчето "Chun-Li". Това е 16-ият сингъл на Минаж в Топ 10, с което изпълнителката подобрява собствения си рекорд. Сред представителките на рапа с най-много сингли в челната десетка второ място след Ники Минаж заема Миси Елиът с девет.