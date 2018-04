Шоуто на Роджър Уотърс в София включва най-съвременните аудиовизуални ефекти

Спектакълът на Роджър Уотърс "Us + Them" включва най-съвременните аудио-визуални ефекти, съобщават организаторите дни преди шоуто, което ще се състои на 4 май в зала "Арена Армеец", цитирани от БТА.

Музикантът ще представи хитове от най-великите албуми на "Пинк Флойд" - "Wish You Were Here", "The ll", "Animals", "Dark Side of the Moon", както и песни от новия му албум "Is This the Life We Really Want?".

Подготовката за грандиозното шоу ще започне няколко дни по-рано. Мащабната продукция пристига в София с над двадесет тира и шест автобуса. За първи път в България зрителите ще присъстват на концерт със съраунд звук. За целта ще бъдат изградени специални озвучителни кули, разположени на осем различни позиции в залата. Общият обем на оборудването, което ще бъде окачено в "Арена Армеец", ще е над осемдесет тона.