20 тира и 6 автобуса возят техниката на Роджър Уотърс

Само след седмица Роджър Уотърс се завръща отново в София по покана на “София Мюзик Ентърпрайсис”. Легендата от “Пинк Флойд” ще направи грандиозно шоу в зала “Арена Армеец” на 4 май. През 2013 г. той представи впечатляващия си спектакъл The Wall на стадион “Васил Левски”.

На 13 април музикантът стартира новото си турне Us + Them в Барселона. В новата му обиколка звучат хитове от албумите на “Пинк Флойд” Wish You Were Here, The Wall, Animals, Dark Side of the Moon. В сетлиста е включил и песни от новия си албум Is This the Life We Really Want?.

Подготовката за шоуто в София ще започне няколко дни по-рано. Техниката ще бъде превозена с 20 тира и 6 автобуса. За първи път у нас публиката ще присъства на събитие със съраунд звук. За тази цел ще бъдат вдигнати специални озвучителни кули, разположени на осем различни позиции в залата. Общият обем на оборудването, което ще бъде окачено в “Арена Армеец”, ще е над осемдесет тона.

Както при предишното си гостуване в София, така и сега Роджър Уотърс ще включи в шоуто си аудио-визуални и светлинни ефекти.

Билетите за концерта вече са почти напълно разпродадени. Останало е ограничено количество пропуски.