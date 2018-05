Манията по винила и в България с пълна сила

Манията по грамофоните и винила се заражда още преди 10 години в САЩ, а после навлиза и в Европа. В последните години музикалните магазини, дори и в България, са пълни с винилови плочи на изпълнители от цял свят, а броят на купувачите на грамофонни плочи у нас расте. Причина за завръщането на винила е, че това е най-качественият звуков носител и има по-голям живот от компактдисковете.

Eдин от любителите на грамофона е Богдан Томов. Той се опитва да събере албумите на винил на най-любимите си изпълнители. “Преди 7-8 години за пръв път си донесох няколко плочи от чужбина”, разказва Томов. “Взех си албума The Dark Side Of The Moon на “Пинк Флойд”, пуснах плочата и изведнъж стаята се изпълни с друг живот и усещане. После пуснах сидито и усетих голямата разлика в динамиката на музиката”, разказва певецът. Оттогава става голям почитател на винила и колекцията му на плочи нараства многократно.

България не изостава в модата по отношение на музиката. “Хората тук също усилено търсят винил и по музикалните магазини се продава масово. В Америка например половината от всеки музикален магазин е запълнен с плочи”, разказва Томов.

Оказва се, че не просто българите не изостават в модата с винила, но и обществото на грамофонните любители е нараснало дотолкова, че си имат ден и място за срещи. Всяка първа неделя от всеки месец в София, в безистена срещу Съдебната палата се организира огромен пазар за плочи, където се събират много меломани от цяла България, а също и от чужбина. Там могат да се намерят от чисто нови плочи до такива на “Балкантон”. Не е рядкост да се намерят редки албуми, внесени от САЩ, Германия и други страни.

В интернет също могат да се намерят всякакви плочи, които да се купят за 5 лв., 50 лв., а има такива, които не се издават от десетилетия и цената им достига 300 лв. Тези ценни аудионосители изискват много внимателно съхранение. “Най-големият проблем на винила е опазването му”, казва Томов и добавя, че съществуват автомати за измиване на плочи, а също се продава и специална течност за почистване. “Има такива, които идват от Англия или Германия, които внукът например разпродава, без да знае колко ценни са те. Тогава е добре да се почистят, защото често са били подложени на влага или запрашаване”, обяснява той. Големият брой албуми изисква отделно помещение, а самият Томов има няколко лавици, на които съхранява своите.

Hа старо също могат да се намерят и много качествени грамофони. Тези, които са наистина добри, са произведени в Италия, Япония, САЩ и Франция. “Социалистическите машини не работят добре. Евтините машини повреждат плочите”, казва Богдан Томов, който има 3 грамофона на 20-30 г., които са му останали от миналото. С добра поддръжка машините работят дълго, а за да четат записа качествено, се продават специални плочи за настройка. “Съществуват плочи като тези на Нора Джоунс и дори такива без запис, по които настройваш грамофона си, за да може той да чете най-добре записа”, разяснява Богдан Томов.

Модерните технологии са създали машина, която може да записва всякаква музика на винил, като устройството има диамантен резец, който изрязва канал върху плочата. “Има смисъл от тази машина не да се записва от диск на плоча, защото плочата надхвърля многократно възможностите на диска”, смята Томов. “Има смисъл, ако имаш много качествен запис, както например се продават албуми с нулеви загуби и са правени с много добра техника в студио, но те са по 2 терабайта запис и струват десетки хиляди долари”, казва още Томов.