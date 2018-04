35 години по-късно: ABBA пак се събраха, направиха две нови песни

35 години след раздялата си Агнета, Бени, Бьорн и Ани-Фрид се събират отново за подготовката на виртуално ABBA турне, съобщава Нова тв.

Докато работят по новия си проект, легендарните музиканти решават да влязат заедно в студиото. И усещането им е, че времето е спряло и са били разделени за кратка ваканция.

Резултатът са две нови песни, едната от които, "I Still Have Faith In You", ще бъде представена от холограми на четиримата музиканти в специално ТВ предаване, продуцирано от NBC и BBC, което ще бъде излъчено през декември, 2018 г.