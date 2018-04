Сериалът "Дните на нашия живот" с пет награди "Еми" за дневни предавания

"Дните на нашия живот" спечели пет отличия на церемонията за наградите "Еми" за дневни предавания в Пасадена, Калифорния, включително и за драматичен сериал съобщи ЮПИ.

Сапунената опера получи също наградите за изключителен драматичен екип, сценаристи и режисьори, а звездите му Грег Вон и Джеймс Рейнолдс спечелиха отличията за драматичен актьор в поддържаща роля и актьор в главна роля.

Камрин Граймс и Ейлийн Дейвидсън от "Млади и безразсъдни" спечелиха наградите за драматична актриса в поддържаща и главна роля, предаде БТА.

Клоуи Ланиър получи статуетката за млада актриса за ролята в "Обща болница".

Наградата за най-добра сутрешна програма спечели "Добро утро Америка". "The Talk" спечели отличието за развлекателно токшоу. "Шоуто на д-р Оз" беше отличено за информационно токшоу, а Стив Харви получи наградата за водещ на информационно токшоу за предаването, носещо неговото име.

Лидия Бастианич спечели наградата за водещ на кулинарно предаване, а "Животът на шефа" за изключителна кулинарна програма.

Наградата за телевизионна игра спечели шоуто "The Price is Right" (Цената е точна).

Водещ на церемонията за наградите "Еми" за дневни предавания беше Марио Лопес.