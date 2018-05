Рапърът Джей Коул с рекорд в класацията на "Билборд" за албуми (Видео)

След като покори върха в класацията Топ 200 на "Билборд" за албуми с новия си студиен проект "KOD", рапърът Джей Коул сътвори история в чарта Хот 100 за сингли, съобщи сайтът на изданието.

Дебютирайки с три сингъла едновременно в Топ 10 - на шеста, осма и десета позиция, Джей Коул става първият изпълнител в 59-годишната история на чарта с подобно постижение. Досега само Дрейк и Ед Шийран са успявали да позиционират по два сингъла едновременно в челната десетка, предава БТА.

Доминацията на канадския рапър Дрейк в класацията за сингли продължава. След като прекара 11 седмици на върха в чарта с хитовото парче "God's Plan", подобрявайки собствения си рекорд от 10 седмици, Дрейк за трета поредна седмица е на първо място със сингъла "Nice for What". Канадският изпълнител запазва и втората си позиция с "God's Plan".

Освен на първо място с "Nice for What" и на второ с "God's Plan", Дрейк фигурира с още едно парче в Топ 10 - "Look Alive" в сътрудничество с хип-хоп изпълнителя БлокБой Джей Би, класирано на девета позиция.

Трето място в чарта Хот 100 на "Билборд" за сингли заема певицата Ариана Гранде с новото си парче "No Tears Left to Cry". Това е първата издадена от Гранде песен след миналогодишните трагични събития в Манчестър, Великобритания, когато на неин концерт беше извършен терористичен атентат, отнел живота на 22-ма души.

"No Tears Left to Cry" е деветият сингъл на Ариана Гранде, намерил място в Топ 10 на чарта Хот 100.