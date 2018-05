Застраховаме части от себе си, с които работим

Полицата покрива финансови щети, ако изгубим поминъка си

Световноизвестен факт е, че ако по някаква причина Джулия Робъртс изгуби зъбите си, тя ще получи около 30 милиона долара, защото толкова е застраховката ѝ. Тина Търнър пък е застраховала венците си за 200 хиляди долара. Краката на Тейлър Суифт са оценени на 40 милиона долара по застрахователна полица, а тези на Кристиано Роналдо - за 130 милиона евро. Задните части на Дженифър Лопес пък са застраховани за 300 милиона долара. За повечето от нас и цените, и застраховките на части от тялото изглеждат глезотия. И може би затова

в България

нито една

застрахователна

компания не

предлага в

полицата си

такъв вид услуга

Проучване на в. “24 часа” показа, че застраховки на части от тялото са възможни само при един застраховател, но с индивидуална договорка и оферта. Условията също са строго индивидуални и един от водещите фактори за определяне условията е професията на клиента. Това не е случайно - в световен мащаб хората застраховат частта от тялото си, с която изкарват парите си. А

застраховката

покрива

евентуални

финансови

пропуски,

в случай че стане нещо и клиентът им не може да работи с тези части от тялото си. Така дегустаторите на чай, вино или храна застраховат вкусовите си рецептори и носа си, певците - гласните си струни, а журналистите, писателите и пианистите - възглавничките на пръстите си.

Пионерът в такъв вид застраховки е комикът Бен Торпин. Той ще остане в историята и с една от най-странните полици. През 1920 г. той застраховал кривогледството си за 25 хиляди долара, като условието било, че сумата ще му бъде изплатена, ако той оправи зрението си.

Друг абсурден случай е на Дейвид Лий Рот. Първият вокалист на бандата “Ван Хален” е застраховал спермата си, в случай че някоя жена забременее от него. Ценната течност е оценена на 9 милиона, тъй като изпълнителят на Just a Gigolo/I Ain't Got Nobody искал да е сигурен, че ще има достатъчно пари, за да плаща делата по доказване на бащинство.

В света също са малко компаниите, които извършват застраховки на части от тялото. Най-известната е Lloyd's of London, през нея минават и повечето полици на звездите. Популярните личности не са единствените, които прибягват до тези услуги. Бизнесмените също са чести клиенти на застрахователните компании. Някои собственици на бизнес търсят специалисти по застраховка, които да

изготвят полица,

защитаваща

бизнеса им в

случаи на

затваряне или

компроментиране

поради повредена

част или функция

на тялото

Например готвач или експерт по виното, който губи способността да вкусва или дегустира, може лесно да загуби бизнеса си и поминъка си, ако тези сетива бъдат изгубени.

Не е нужно да сте знаменитост, за да застраховате части от тялото си - всеки може да си поръча специална застраховка, ако смята, че се нуждае от нея. И ако може да си плати премията. В Обединеното кралство членовете на Derbyshire Whiskers Club осигуряват брадите си срещу “пожар и кражба” , а футболен фен се е застраховал срещу психическа травма, ако Англия не спечели световната купа.

Някои застрахователни компании предлагат покритие при смърт и разрушаване. И макар да не звучи толкова звездно, като застраховката на бюст, дупе или бедра, такава полица може да бъде достъпен начин за хората да допълват доходите поради невъзможност да работят след загубата на част от тялото си.

Такива полици

обаче влизат в

сила само при

загуба на

застрахованата

част от тялото

Друга особеност на този вид застраховки е, че те се изплащат само ако загубата на тези части доведе до загуба на работата и доходите. Те обикновено не покриват загубения доход поради нараняване или заболяване. Целта на застраховката “Части от тялото” е да изплати финансова компенсация за всякакви случайни щети или обезобразяване, причинени на частта на от осигуреното тяло. Всичко, което трябва да се покаже, за да се получи тази форма на застрахователно покритие, е дали може да се докаже, че загубата на тази част от тялото ще доведе до липса на работа и доходи.

Застраховката на части за тялото не е предназначена за цялото тяло на определено лице. Намерението е да се обхванат само избрани части от него.