Любов и омраза между Холивуд и Кан

Между кинофестивала в Кан и Холивуд винаги са съществували отношения на любов и омраза. И това издание на феста не прави изключение - ще бъдат представени премиерно новите "Междузвездни войни", но малко американски звезди ще преминат по "Кроазет", коментира Франс прес.

За седемдесет и първото издание на кинофестивала в Кан, от 21 филма, включени в конкурсната програма, само 2 са американски."BlackKKKlansman" на Спайк Лий и кинотворбата на Дейвид Робърт Мичъл "Под сребърното езеро", предаде БТА.

Блестят с отсъствието си в селекцията първият холивудски филм на канадеца Ксавие Долан "The Death and Life of John F Donovan", както и "Първият човек", биографичният филм на Деймиън Шазел /Ла ла ленд/ за американския астронавт Нийл Армстронг с Райън Гослинг.

Много кинодейци избягват Кан заради надпреварата за "Оскар"-ите. В това отношение френският кинофорум попада под ударите на "есенната" конкуренция в лицето на кинофестовете в Торонто и Венеция. Според кинокритика на вестник "Гардиън" Андрю Пулвър големите имена на независимото кино, които претендират за американските златни статуетки, предпочитат да направят своите премиери през август или септември. Това означава, че те ще предпочетат Мострата във Венеция, пред кинофестивала в Кан.

Така се случи миналата година с "Формата на водата" на Гийермо дел Торо, който първо взе "Златен лъв" във Венеция, преди да триумфира на "Оскар"-ите в началото на 2018 г. По-рано по идентичния звезден маршрут Венеция-Холивуд премина и Ема Стоун, изпълнителка на главната роля в "Ла-Ла ленд".

Друг плюс за конкурентите на Кан кинофоруми е, че те са достъпни за широката публика, като тук най-силно е въздействието на кинофеста в Торонто, където на практика няма конкурсна програма. Докато Кан е по-затворен в себе си и е ориентиран повече към индустрията и киноизкуството.

Кинокритиците в Кан доста често могат да бъдат жестоки. За тях сигурно с горчилка си спомнят американците Гюс ван Сант и Шон Пен, които бяха безмилостно освиркани през 2015 и 2016 година. Друг минус на Кан - представените там филм не трябва да са били показвани преди това на нито един кинофестивал.