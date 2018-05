Роджър Уотърс зарадва публиката в София (Снимки)

Легендата на "Пинк Флойд" Роджър Уотърс зарадва феновете си снощи с концерт в столичната зала "Арена армеец". Шоуто в София беше част от турнето на музиканта "Us+Them", което стартира в Барселона.

В уникалния концерт бяха включени незабравими песни на групата като "Wih you were here", "Dark side of the moon". Шоуто не остана и без впечатляващи аудио-визуални ефекти.