Рапърът Пост Малоун оглави за първи път британската класация за албуми

Американският рапър Пост Малоун оглави за първи път британската класация за албуми с "Beerbongs & Bentleys", съобщи Прес асосиейшън.

Албумът дебютира начело на британската класация с 43 000 продадени единици - физически, дигитални и от стрийминг, предаде БТА.

В стрийминг платформите "Beerbongs & Bentleys" отбеляза 35 000 еквивалентни единици и зае трето място във Великобритания за дебютна седмица за всички времена след "Divide" на Ед Шийран и "More Life" на Дрейк.

Предишният албум на Пост Малоун - "Stoney" от 2016 г., не можа да се издигне над 10-ото място в британската класация.

Саундтракът към филма "Най-великият шоумен" слезе на второ място в британската класация за албуми, след като я оглавяваше 14 непоследователни седмици.

Дебютният албум на Ан-Мари "Speak Your Mind" влезе в британската класация на трето място. Следват "Блосъмс" с "Cool Like You" и Джордж Езра със "Staying at Tamara's".

Британската класация за сингли оглавяват Дуа Липа и Калвин Харис с дуета "One Kiss