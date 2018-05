Рапърът Дрейк запазва челната си позиция в класацията на "Билборд" за сингли

Канадският рапър Дрейк за четвърта поредна седмица e начело в класацията Хот 100 на "Билборд" за сингли с парчето "Nice for What", съобщи сайтът на изданието.

Доминацията на Дрейк в чарта продължава. След като прекара 11 седмици на върха в класацията с хитовото парче "God's Plan", подобрявайки собствения си рекорд от 10 седмици, Дрейк за четвърта поредна седмица е на първо място със сингъла "Nice for What". Канадският изпълнител заема и трета позиция с "God's Plan".

Освен на първо място с "Nice for What" и на трето с "God's Plan", Дрейк фигурира с още едно парче в Топ 10 - "Look Alive" в сътрудничество с хип-хоп изпълнителя БлокБой Джей Би, класирано на девета позиция, предаде БТА.

С три сингъла в челната десетка фигурира и рапърът Пост Малоун. Изпълнителят заема второ място с парчето "Psycho", записано в сътрудничество с Тай Дола Сайн, седмо с "Better Now" и осмо с "Rockstar" в сътрудничество с рапъра 21 Савидж.

Четвърта и пета позиция в класацията Хот 100 на "Билборд" заемат съответно певицата Биби Рекса със сингъла "Meant to Be", записан в сътрудничество с кънтри дуото "Флорида Джорджия лайн", и диджей Зед и дуото "Грей" с парчето "The Middle", записано в сътрудничество с кънтри певицата Марън Морис.