Закриват седмица на красотата с вино VERANO AZUR

Хитовата винена марка VERANO AZUR на New Bloom Winery ще се включи в специалната Седмица на красотата (Beauty week) от 7-ми до 13-ти май в Serdica Center в столицата. За ключовите събития през уикенда виненият бранд е подготвил по чаша вино - бяло или розе за всички дами, които участват в грим сесиите и демонстрациите. Бялото VERANO AZUR се прави от два сорта Совиньон блан и “Вионие”, а розето е от сорта “Каберне Совиньон”. Слоганът на марката е „Слънчевата страна на живота“. Още нещо - на 12 и 13 май топ експерти в компанията на модния блогър и фешън редактор Ирина Денева (When you wonder what to wear) ще направят демонстрации на най-модерните beauty- трендове. А 10 късметлии ще отнесат със себе си козметични селекции на стойност над 300 лв., само защото са пазарували в Beauty Week.

А ето и няколко съвета от експертите по виното с какво да съчетаете VERANO AZUR. Бялото със своята свежест и хармония е вкусно както самостоятелно, така и с вегетарианска храна, паста, пица, фоа гра (гъши дроб), морска храна, риба, пиле и меки сирена. VERANO AZUR розе със своя плодов финал върви добре с месни салати, пица, паста, морски дарове, различни видове меса, пикантна кухня, средно меки и твърди сирена. И двете вина се сервират и консумират охладени. Дизайнът на бутилките и етикетите, както и вкусовите характеристики на всички продукти от серията, са в стила на вината от Нов Свят. Точно в тази стилистика, те се затварят с модерни винтови капачки, лесни за многократна употреба и предпазващи виното.

Марката VERANO AZUR се произвежда от изба New Bloom, която разполага с 6000 дка собствени лозови масиви. Винарната се наложи у нас като една от най-модерните в последните години със смела заявка да прави вина за съвременните градски хора. Брандът от години налага нов стил в консумацията на вино и не само по име и дизайн напомня на плажа, морето, лятото, но и по вкусови характеристики. На New Bloom Winery дължим сериите Pixels, Face-to-Face (F2F) и едноименния бранд New Bloom.