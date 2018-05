Израел победи на Евровизия

Песента Toy на израелската певица Нета спечели тазгодишното издание на Евровизия. На второ място се класира кипърската представителка Елени Фурейра с парчето Fuego, а на трето - Сийзър Сампсън от Австрия с Nobody But You.

Нета извоюва четвъртата победа за Израел на Евровизия. Досега страната е печелила конкурса през 1978 г., през 1979 г. Третата победа е за песента "Дива" на Дана Интернешънъл от 1998 г.

Нета се сочеше за фаворитка от всички букмейкъри. Основната тема на парчето е равенството на жените - проблем, който придоби особена значимост след скандалите в Холивуд.

Българските представители в престижния международен песенен конкурс – формацията Eqiunox, се нареди на 14- о място във финалното класиране. Петимата изпълнители в нея Жана Бергендорф, Владимир Михайлов, Георги Симеонов – JJ, Трей Кембъл и Джони Манюел, излязоха 18-и на сцената и изпълниха безпогрешно песента си Bones. Въпреки силните овации и подкрепата и в залата, и от зрителите, те не успяха да се наредят в челната тройка.

Професионалните журита на 18 от всички 43 страни участнички дадоха точки на българските представители. Най-много – по 10, получихме от журитата от Ирландия и Финландия, по 8 – от Великобритания, Молдова, Албания, по 7 – от Хърватия, Естония и Португалия. По 6 точки получихме от професионалните журита на Грузия, Австрия, Швеция. 5 точки даде на българските представители журито от Азербайджан, 4 точки – от Чехия, 2 – от Малта, Швейцария, Полша. 1 точка ни дадоха журитата на Дания и Израел.

Вотът на публиката обаче промени временното класиране и определи крайната подредба.

Няколко часа преди старта на финала стана ясно, че страната ни е спечелила композиторската награда Марсел Безансон – на името на основателя на конкурса, за най-добра песен. Авторите на българската песен за Евровизия Борислав Миланов, Трей Кембъл, Йоаким Персон и Даг Лундберг си поделиха отличието. България спечели и наградата за най-добро заснемане на Евровизия.

Не липсваха и изненади по време на живото излъчване. Така например докато представителката на Великобритания Сюри изпълняваше своята песен Storm на сцената към нея с викове се приближи непознат мъж. 29-годишната певица запази хладнокръвие и продължи да пее, а охрана изведе протестиращия от залата. „Само да потвърдим – Сюри е добре“, написаха от Би Би Си в туитър малко след това. Певицата събра много поддръжници в социалните мрежи, които се възхитиха на смелостта й да продължи след подобен инцидент.

Това е най-лошият кошмар на всеки, който някога се е качвал на сцена и сигурно е било много страшно, но какъв професионализъм!, написа към Сюри Джоан Ролинг - авторката на книгите за Хари Потър, в туитър.

Сред гостите на церемонията беше и миналогодишният победител на Евровизия Салвадор Собрал. Той излезе на сцената с усмивка и с пеенето си показа, че вече се е възстановил напълно след сърдечната трансплантация, която претърпя през декември 2017 г. Салвадор изпълни и Amar Pelos Dois – песента, с която спечели Евровизия и заради която тази година домакин на престижния конкурс беше Португалия.

До финала на 63-ото издание на Евровизия достигнаха 26 страни. Концертът в съботната вечер в португалската столица Лисабон откриха Ана Мора и Мариза – едни от най-популярните фадо певици в света. След това пред публиката минаха представителите на всички 26 страни в т.нар. парад на знамената.