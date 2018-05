Песен за правата на жените спечели Евровизия (Обзор)

Толкова съм щастлива! Много ви благодаря за това, че избрахте различното. Благодаря ви, че приемате разликите помежду ни. Благодаря ви, че празнуваме различността! Обичам страната си. Ще се видим следващия път в Йерусалим!

С тези думи 25-годишната Нета Барзилай от Израел посрещна новината, че е станала победителка в тазгодишното издание на Евровизия. Песента ѝ Toy (от англ. - “Играчка”) за силата на жените и справедливостта се сочеше за фаворит от всички букмейкъри, а на финала, съвсем очаквано, събра най-много гласове.

С благодарствените си думи тя още веднъж засегна темата за правата на жените, както и подмятанията, че заради килограмите си не се вмества в стереотипите за красота на западното общество.

Малко по-късно Нета добави, че иска с песента си да даде смелост на всеки, който се е борил да бъде самият себе си. “Толкова много пъти

са ми казвали,

че не съм

достатъчно

хубава,

достатъчно умна, достатъчно слаба, за да правя това, което искам”, казва певицата пред Би Би Си.

Не за първи път Евровизия се печели от човек, който смята себе си за аутсайдер, пише Би Би Си, като дава за пример победата на транссексуалните Кончита Вурст през 2013 г. и на Дана Интернешънъл през 1998 г.

Това е и поредното потвърждение на тезата, че отдавна Евровизия вече не е конкурс за най-добрата песен. А изборът на победителите се определя на геополитическа основа, пишат потребители в социалните мрежи.

Самата Нета е наричана гласът на движението MeToo на Евровизия. Подкрепата си към нея изразиха редица известни личности. Сред тях беше и холивудската актриса Гал Гадот, която е родена в Израел и стана много популярна, след като изигра Жената чудо в едноименния американски филм. “Ти представяш истинското чудо на жените”, написа актрисата към Нета.

Не липсваха и коментари в съвсем различна насока. Потребители в социалните медии написаха, че геополитиката отива на ново ниво в Евровизия с домакинството на Израел догодина.

На второ място след Нета в тазгодишното издание на песенния конкурс се класира кипърската представителка Елени Фурейра с парчето Fuego, а на трето - Сийзър Сампсън от Австрия с Nobody But You.

Българските представители – формацията Equinox, се наредиха на 14-о място във финалното класиране. Петимата изпълнители в нея - Жана Бергендорф, Владимир Михайлов, Георги Симеонов – JJ, Трей Кембъл и Джони Манюел, излязоха 18-и на сцената и изпълниха безпогрешно песента си Bones. Въпреки силните овации и подкрепата и в залата, и от зрителите, те не успяха да се наредят в челната тройка.

“Поздравяваме Нета и Израел за победата. На финала пяхме с цялото си сърце и душа, оставихме част от себе си на тази сцена. Българската следа в конкурса продължава да е ярка. Горди сме, че България имаше един от най-стойностните музикални проекти на Евровизия тази година. Най-важното е, че оставаме заедно и скоро ще можем да споделим повече подробности”, казаха изпълнителите от Equinox, преди да отлетят от Лисабон в неделя.

По време на живото излъчване не липсваха и инфарктни ситуации. Докато представителката на Великобритания Сюри изпълняваше своята песен Storm, на сцената към нея с викове се приближи непознат мъж. Той

дръпна

микрофона от

ръцете ѝ,

но 29-годишната певица запази хладнокръвие, охраната изведе протестиращия от залата, а тя получи резервен микрофон и продължи с изпълнението си. “Само да потвърдим – Сюри е добре”, написаха от Би Би Си в туитър малко след това.

Певицата събра много поддръжници в социалните мрежи, които се възхитиха на смелостта ѝ да продължи след подобен инцидент. “Това е най-лошият кошмар на всеки, който някога се е качвал на сцена, и сигурно е било много страшно, но какъв професионализъм!”, написа към Сюри Джоан Роулинг - авторката на книгите за Хари Потър, в туитър.

Сред гостите на церемонията беше и миналогодишният победител на Евровизия Салвадор Собрал. Той излезе на сцената с усмивка и с пеенето си показа, че вече се е възстановил напълно след сърдечната трансплантация, която претърпя през декември 2017 г. Салвадор изпълни и Amar Pelos Dois – песента, с която спечели Евровизия и заради която тази година домакин на престижния конкурс беше Португалия.

До финала на 63-ото издание на Евровизия достигнаха 26 страни, но право да гласуват имаха всички 43 държави, участнички в конкурса.

Само две балкански страни гласуваха за нас

Само две балкански държави подкрепиха представителите на страната ни на Евровизия. Професионалното жури на Албания ни даде 8 точки, а на Хърватия - 7. Останалите балкански страни, които имаха право да гласуват на финала, бяха Гърция, Македония, Черна гора, Сърбия, Румъния.

Журитата на 18 от всички 43 страни участнички дадоха точки на българските представители. Най-много – по 10, получихме от журитата от Ирландия и Финландия, по 8 – от Великобритания, Молдова, Албания, по 7 – от Хърватия, Естония и Португалия. По 6 точки получихме от професионалните журита на Грузия, Австрия, Швеция. 5 точки даде на българските представители журито от Азербайджан, 4 точки – от Чехия, 2 – от Малта, Швейцария, Полша. 1 точка ни дадоха журитата на Дания и Израел.

Вотът на публиката обаче промени временното класиране и определи крайната подредба. България получи максималния брой точки - 12, от зрителите само на една държава - Кипър.