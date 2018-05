Емил Димитров се извиси в цял ръст в родния Плевен

Дрейк обяви турне с "Мигос" Канадският певец Дрейк обяви турне в Северна Америка през лятото и есента съвместно с триото "Мигос", съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА. Турнето "Aubrey and the Three Amigos" ще започне на 26