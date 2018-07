Затвориха софийската улица “Врабча” заради “Мама миа”

Очертава се национална седмица с музиката на АББА

Премиерата на мюзикъла “Мама миа” в Софийската опера и балет тази вечер затваря временно улица “Врабча”, където е главният вход на операта, заради хепънинг с песните на АББА.

Около 18 часа актьорите певци, участници в мюзикъла, пристигнаха пред сградата и минаха по специално опънат огромен червен килим. След това всеки желаещ може да се снима с тях на фона на огромно пано, известяващо за постановката, която се прави за първи път в България. Билетите за трите първи спектакъла - в сряда, четвъртък и петък, отдавна са изкупени, въпреки че цената им е двойно над обичайната за постановките на операта. За останалите спектакли са останали съвсем малко билети.

На тротоара пред Софийската опера има сергии с напитки, а от тонколони звучат вечните хитове на шведската четворка, които са основата на музиката в “Мама миа”. Отрязъците от скъсаните билети ще участват в томбола за награди.

Тази седмица се очертава да е посветена на музиката на гениалните автори на АББА - Бьорн Улвеус и Бени Андерсон. В петък по екраните у нас и в целия свят тръгва продължението на филма “Мама миа”, в който към звездния състав - Мерил Стрийп, Колин Фърт и други, този път се присъединява и Шер. Седмица преди премиерата на филма излезе саундтракът към него Mamma Mia! Here we go Again на сиди и двоен винил.

Този четвъртък пък журналистът Георги Тошев прави премиера на книгата си “Mamma mia. Филмът. АББА. Продължението”, посветена на дейността на членовете на АББА в близките години. Последната засега среща на Тошев с Бени е била през май в Стокхолм. Тошев вече издаде книга, посветена на прословутата шведска група, и е автор на документален филм за нея.