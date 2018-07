Шер издава албум с кавъри на песни на АББА

Американската звезда на поп музиката Шер, която участва в продължението на филма мюзикъл "Мама миа!", посветен на АББА, оповести, че ще издаде албум с кавъри на песни на легендарната шведска група, предаде Франс прес.

В интервю за телевизия Ен Би Си 72-годишната певица и актриса поясни по повод промоцията на филма "Mama Mia! Here We Go Again", че е била мотивирана от заснемането му, за да запише албума, предава БТА.

"След като изпълних песента "Fernando", си дадох сметка, че ще е добре да запиша албум с песни на АББА и го сторих", каза тя.

Шер увери, че албумът ще звучи оригинално. "Това няма да е диск, какъвто човек си представя, когато мисли за АББА. Работих над него по различен начин", отбеляза певицата. Тя обаче не уточни кога албумът ще се появи на пазара.

Това ще е първият й албум от 2013 г.