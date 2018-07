Корейската момчешка група Би Ти Ес издава албум през август

Корейската момчешка група Би Ти Ес ще издаде нов албум пре август, съобщи ЮПИ.

Албумът "Love Yourself: Answer" ще излезе в продажба на 24 август. Той ще съдържа седем нови песни, разказващи как музикантите "са се е изправили пред истината за себе си" след раздяла.

Това е е третият и последен албум от серията "Love Yourself" на Би Ти Ес. Първият "Love Yourself: Her" излезе през септември миналата година, а вторият "Love Yourself: Tear"- през май тази година, предава БТА.

През юни албумът "Love Yourself: Tear" оглави класацията на "Билборд" Топ 200. Би Ти Ес е първата корейска група с такова постижение. Сингълът "Fake Love" от този албум дебютира на 10-о място в класацията Хот 100 на "Билборд" през същия месец.