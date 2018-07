Предстоящият албум на Би Ти Ес оглави заявките в Амазон мюзик само за 2 дни

Предстоящият албум на корейската група Би Ти Ес оглави заявките в интернет магазина Амазон мюзик само за два дена, съобщи ЮПИ.

Амазон започна да приема заявки за албума "Love Yourself: Answer" на Би Ти Ес в сряда. Той ще излезе в продажба на 24 август. Групата уведоми феновете си в Туитър, че могат да правят предварителни заявки, предава БТА.

Цената на албума "Love Yourself: Answer" в Амазон е 27,98 щатски долара. Той съдържа два диска, приложение със снимки, картичка и постер.

Групата Би Ти Ес оглави предварителните заявки на Амазон и с албумите си "Love Yourself: Her" през септември миналата година, както и с "Love Yourself: Tear"- през май тази година.

През юни албумът "Love Yourself: Tear" оглави класацията на "Билборд" Топ 200. Би Ти Ес е първата корейска група с такова постижение. Сингълът "Fake Love" от този албум дебютира на 10-о място в класацията Хот 100 на "Билборд" през същия месец.