Рапърът Дрейк подобри рекорд в класацията на "Билборд" за сингли

Канадският рапър Дрейк за втора седмица е начело в класацията Хот 100 на "Билборд" за сингли с парчето "In My Feelings", съобщи сайтът на изданието.

По данни на Нилсен Мюзик със 116,2 милиона едноседмични стрийминга сингълът "In My Feelings" на Дрейк подобрява досегашния рекорд от 103,1 милиона стрийминга за седмица на хитовото парче "Harlem Shake", поставен през 2013 г., предава БТА.

Със сингъла "In My Feelings" Дрейк отбелязва още едно постижение - 41 седмици, прекарани на първо място в Хот 100 през настоящото десетилетие. По този показател канадският рапър се изравнява с певицата Риана.

Второ място в чарта за сингли заемат Карди Би, Бед Бъни и Джей Балвин с парчето "I Like It". Следва групата "Марун 5" със сингъла "Girls Like You", записан в сътрудничество с рапърката Карди Би.

Челната петица в класацията Хот 100 се допълва от Дрейк със сингъла "Nice for What" и певицата Ела Мей с парчето "Boo'd Up".