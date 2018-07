След близо 20-годишна пауза сър Пол Маккартни се завърна в клуб "Кавърн" в Ливърпул - духовния дом на легендарната група "Бийтълс", от който тръгва пътят й към световната слава, съобщи Контактмюзик, цитиран от БТА.

Бившият бийтъл изнесе в клуба изненадващ концерт пред 250 души.

В началото на 60-те години на миналия век "Бийтълс" са свирили над 300 пъти в "Кавърн". От тогава Маккартни е изнасял концерт в клуба само веднъж - през 1999 г., припомня изданието.

В рамките на шоуто в четвъртък 76-годишният музикант отведе публиката на пътешествие по "магистралата на спомените". Пол Маккартни започна концерта с версията си на "Twenty Flight Rock" на Еди Кокран. Именно с въпросното парче 15-годишният Пол се опитва да впечатли Джон Ленън, когато се явява на прослушване с надеждата да се присъедини към групата му "Куоримен" - бъдещата "Бийтълс".

"Невероятно е да се завърна тук. Когато свирехме в "Кавърн", не знаехме дали имаме бъдеще. Обаче се справихме добре", сподели Маккартни с публиката, визирайки ранните си изяви с Джон Ленън, Ринго Стар и Джордж Харисън.

Бившият бийтъл не пропусна да отдаде почит към бандата "Куоримен", изпълнявайки първото й парче "In Spite of All the Danger".

По средата на концерта се наложи Пол Маккартни да прекъсне изпълнението си, за да напомни на посетители, използващи мобилните си телефони, че им е забранено да правят снимки. "Играйте по правилата, хора", заяви музикантът.

Изненадващият концерт, с който Пол Маккартни отбеляза завръщането си в клуб "Кавърн", е част от промоционалната кампания за новия му албум "Egypt Station".