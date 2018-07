Кики качва и цената на бензина (Видео)

Да скочиш от бавно движеща се кола, за да танцуваш край нея може да изглежда странно, но това е последната интернет мания. Така нареченото кики предизвикателство се превърна за един месец в невъобразима сензация, превземаща света със скоростта на пожар в сухо поле. Какво е кики? Бърз поглед из социалните мрежи ще ви покаже хиляди видеа, в които разни хора скачат от колите си на фона на песента In My Feelings на канадския рапър Дрейк. Името на предизвикателстгвото идва от припева на парчето, в който се казва: Kiki, do you love me?

Самият Дрейк не е автор на идеята да се скача от кола в движение. На 30 юни американската интернет звезда Шиги пусна клипче как на улицата в Ню Йорк танцува облечен в бледорозов анцуг под звуците на песента. Но той не скача от кола. Неговото видео има близо 800 хил. харесвания в инстаграм и затова се смята, че кики манията тръгва от това видео. Останалото е просто така нареченият ефект на пеперудата. След Шиги звездата на американския футбол Одел Бекъм Джуниър се снима как излиза от спрялата си кола и започва да танцува върху рефрена Kiki, do you love me? Холивудската звезда Уил Смит издига (в буквалния смисъл) на друго ниво предизвикателството, покатервайки се върху един мост в Будапеща. Клиповете на хора, скачащи от колите си в движение буквално заляха мрежата. В Индия и Арабския свят кики се превърна в истинска мания, но властите започнаха да гледат на предизвикателството като на заплаха за реда живота на хората и предприеха контрамерки. В Абу Даби три инстаграм знаменистости бяха арестувани заради излизане от кола в движение. Арести има в Делхи, Мумбай, Калкута и други големи индийски градове, където инстаграм звезди с над милион последователи не са голяма рядкост. Полицията в Джайпур излезе с алтернативно решение и разпространи рекламен постер с некролог на момче, под който пише: "В памет на Кики", съветвайки младежите да не предизвикват смъртта.

В Египет кики стана толкова популярна, че президентът Абделфатах Сиси говори за това пред огромна аудитория.

Тогава и ние ще направим кики, можем да качим цената на бензина, без притеснение, каза Сиси заливайки се от смях.