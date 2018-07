Дрейк запази челната си позицияв класацията на "Билборд" за албуми и за сингли

Канадският рапър Дрейк за четвърта поредна седмица е начело в престижната класация Топ 200 на "Билборд" за албуми, съобщи сайтът на изданието, цитиран от БТА.

По данни на Нилсен Мюзик от тавата "Scorpion" на Дрейк за периода на отчитане са продадени 184 000 албумни единици, които й отреждат първенството. С четири седмици на върха албумът на Дрейк става най-дълго задържалият се на челна позиция досега през годината.

Второ място в албумния чарт заема рапърът Пост Малоун с 65 000 продадени албумни единици от тавата "Beerbongs & Bentleys". Следва саундтракът към филма "Mamma Mia! Отново заедно".

Челната петица в класацията Топ 200 на "Билборд" остава непроменена спрямо предходната седмица и се допълва от албумите "?" на загиналия неотдавна рапър Екс Екс Екс Тентасион и "Invasion of Privacy" на рапърката Карди Би.

Канадският рапър Дрейк за трета поредна седмица е начело в класацията Хот 100 на "Билборд" за сингли с парчето "In My Feelings", съобщи сайтът на изданието.

По данни на Нилсен Мюзик за периода на отчитане сингълът на Дрейк е отбелязал 106,2 милиона едноседмични стрийминга - второто най-добро постижение, след като миналата седмица същото парче постави рекорд. Преди седмица със 116,2 милиона едноседмични стрийминга "In My Feelings" подобри досегашното постижение от 103,1 милиона стрийминга за седмица на хитовото парче "Harlem Shake", отбелязано през 2013 г.

Със сингъла "In My Feelings" Дрейк регистрира още едно постижение - 42 седмици, прекарани на първо място в Хот 100 през настоящото десетилетие. По този показател канадският рапър изпревари певицата Риана.

Второ място в чарта за сингли заемат Карди Би, Бед Бъни и Джей Балвин с парчето "I Like It". Следва групата "Марун 5" със сингъла "Girls Like You", записан в сътрудничество с рапърката Карди Би.

Челната петица в класацията Хот 100 се допълва от рапъра Сикснайн със сингъла "FeFe", записан в сътрудничество с Ники Минаж, и рапъра Пост Малоун с парчето "Better Now".